2月11日開紅盤　台股將喜迎「豬事大吉」



▲2月11日為金豬年開紅盤日。（示意圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

狗年台股收小紅封關，今（31）日起將開始農曆春節休市至2月11日才開紅盤。回顧狗年封關一共下跌488.83點，股民的股市資產平均損失約13萬元，相信不少投資人這個年肯定不好過！不過去年整年也有很會賺的強勢股，年前《東森新聞雲ETtoday》記者特別整理，過去一年來受到法人青睞、漲幅超過10%個股供投資人參考。展望金豬年，法人多預估「豬事大吉」行情蓄勢待發。

回顧狗年台股表現虎頭蛇尾，去年6月最高指數達11,261高點後，7、8、9月力守萬點之上，10月股災跌破萬點，今年1月初再跌至9,319低點，儘管有站回萬點幾次但仍是曇花一現；而昨日台股狗年封關，儘管無力向上挑戰，但是多頭盤中還是爭氣衝出翻紅行情，尾盤強拉收漲0.67點，收盤指數9,932.26點，成交量為991.02億元。投資人狗年度過三溫暖般行情、宛如雲霄飛車的起伏刺激感受，肯定不好受。

而統計狗年一整年下來，受到法人青睞買超超過1萬張且漲幅超過10%個股，金融股族群裡有元大金（2885）、玉山金（2884）、臺企銀（2834）；傳產股中有大成鋼（2027）、大同（2371）、國喬（1312）、力山（1515）；半導體族群有義隆（2458）、世界（5347）、聯詠（3034）、穩懋（3105）；網通智易（3596）；電子零組件及電腦周邊設備泰鼎-KY（4927）、台達電（2308）、緯創（3231）、光寶科（2301）；光電股有台表科（6278）、航運業漢翔（2634）。

元富投顧認為，在過年期間由於美中貿易談判尚未正式協定，對股市可能造成震盪，但不致大幅崩跌，只要沒有什麼大意外，台股開紅盤的機會仍大，尤其年前投資人退場，融資餘額降到近三年來新低水準，浮額清理的相當乾淨，市場重新歸隊，主流股強勢帶頭大盤成交量再放大，年後再挑戰萬點。

安聯投信台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，蘋果手機需求疲軟，半導體進入庫存調整，上半年基本面欠佳已是「市場共識」，台股波動不容小覷。而農曆年後淡季僅剩餘月，隨著科技股投資輪廓逐漸清晰，加上聯準會（Fed）放送「鴿」聲，市場預期美元趨疲，有利於資金持續流向新興市場，個股仍有表現機會。

台新投顧表示，歷史經驗顯示，過去12個生肖年開紅盤日，台股上漲機率達67%，且隨時間拉長，後10日到後60日，上漲機率進一步拉高到八成以上。預期台股豬年將「先震後跳」，由於提前備貨及上半年淡季因素，預期第一季企業營運仍處打底階段。

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