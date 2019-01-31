賺好賺滿！LV營收獲利雙雙破紀錄　手提包一天賣2萬個

▲法國精品集團LVMH去年營收及獲利雙雙創紀錄。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

聞名世界的法國精品集團LVMH在去年營收及獲利中均創下新紀錄，這表示他們的亞洲事業並未受到大陸經濟成長放緩與美中貿易戰影響，仍在快速的增長中。

綜合外電報導，LVMH的財報顯示，2018年淨利增長18%至63.5億歐元，比2017年的53.6億歐元來的高，營收則上揚10%至468.3億歐元，與分析師預期的成績大致相符。

周二，LVMH創造出534億美元的創紀錄收入，與去年相比成長了9%，是LVMH創立以來最好的紀錄，在銷售中的18%為淨利潤，約96億美元。

▲LVMH旗下的知名品牌LV，每天賣出的品牌手提包約20000件。（圖／路透）

LVMH旗下的知名品牌中，單是LV（Louis Vuitton）的銷售就達到114億美元，每天賣出的品牌手提包約20000件，該集團還擁有Bulgari、Fendi、Sephora、白蘭地製造商軒尼詩等數十個同樣知名的品牌。

集團執行長及董事長阿諾特表示，這些品牌預期在2019年會有更多的發展，「我們對有個好的開始的2019有信心，不過我們也無法控制全球的環境。」

財務長貴歐尼（Jean-Jacques Guiony）表示，大陸的消費者在國內或出國時，在LVMH品牌上的消費比2018第四季度成長了兩位數，「雖然大陸的經濟成長似乎在消退，但我們認為LVMH在大陸的市場中並沒有出現消退的跡象。」

儘管LVMH在營收及獲利中登獲得相當好的成績，但若全球經濟在2019年甚至再往後持續低迷，高端零售專家警告，「它最終勢必會對奢侈品製造商帶來影響。」

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