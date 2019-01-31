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製造業燈號連2藍景氣寒冬要來了　台經院估2019全年閃低迷黃藍燈

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▲▼台北101,臺北南山廣場,信義計畫區,台北市信義區,商辦,摩天大樓。（圖／記者季相儒攝）

▲台經院今天發布去年12月製造業景氣燈號，連續第2個月閃出代表衰退的藍燈。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（31）日公布2018年12月製造業景氣燈號，在全球需求放緩、國際原油價格走低等因素影響，製造業景氣燈號連續第2個月閃出景氣衰退的藍燈，預估2019全年整體製造業各大類與整體製造景氣燈號均代表低迷的黃藍燈。

台經院分析去年12月製造業景氣燈號部分，受到全球需求放緩、國際原油價格走低、電子產業淡季效應、廠商保守觀望等因素影響，使得12月國內製造業相關數據表現依舊不佳，拖累售價面與需求面指標。

不過，由於下游原料成本壓力減緩，加上廠商對於當月景氣看壞程度較上月為低，有利於成本面與經營環境面表現。整體製造業景氣信號值由11月修正後的10.00分，微幅增加0.08分至10.08分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

回顧2018全年製造業燈號表現，去年出現過2次綠燈、4次藍燈，其餘皆為黃藍燈。整體而言，台灣經濟2018年上半年仍有良好表現，不僅出口持續兩位數成長，股市也維持在萬點以上水準，使得經濟成長率維持在3%以上。

▲▼107年12月製造業景氣燈號圖。（圖／台經院提供）

▲107年12月製造業景氣燈號圖。（圖／台經院提供）

2018年上半年製造業燈號表現大致上與2017年同期相似，不過從第3季起，台灣出口成長開始下滑，11、12月甚至出現負成長，除了基期因素墊高比較基準，占台灣出口高達43%的電子零組件及資通訊產品成長率不如2017年，占比31%的原物料也受到油價下跌拖累，加上美中貿易戰不利因素開始發酵，使得廠商對於未來景氣看法轉為保守。

展望2019年，台經院指出，國際預測機構普遍預期今年全球經濟成長將不如去年，加上行動通訊裝置成長飽和、國際原油價格大幅修正，全球貿易將受到影響，國內出口也難維持前兩年的高成長表現。

此外，在半導體業方面，儘管有來自於新興科技領域如人工智慧、物聯網、汽車電子、高速運算等對於半導體業需求的拉抬，但受到智慧型手機出貨量表現不如預期，加上記憶體價格反轉向下，將使得2019年國內半導體業產值成長幅度不如去年，因此預估2019年製造業各大類與整體製造業景氣燈號均為黃藍燈。

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