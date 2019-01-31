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台塑六輕尾牙最大獎只有1萬元　員工氣炸批太小氣

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▲台塑六輕廠。（圖／翻攝自台塑官網）

▲台塑六輕的台塑貨運公司遭爆料說，尾牙最大獎只有1萬引發員工不滿，台塑說調查中，不排除是司機員遭處分，憤而向媒體爆料。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

有台塑貨運公司員工向媒體爆料，說年終尾牙最大獎只有1萬元，且只有員工能參加不能攜家帶眷，員工相當不滿，台塑回應，台塑各子公司會自行舉辦，六輕管理處並不會干預，不過若真有此事會要求台塑貨運改進。

據了解，台塑貨運昨天（31日）舉辦尾牙，地點就在台塑麥寮六輕廠內，傳出尾牙最大獎只有1萬元，並且限制只有員工能參加，遭批太小氣，且有員工集資購買抽獎券，但是被解讀成具有「賭博性質」，不滿尾牙這樣辦太糟糕。

台塑六輕副總經理陳文仰說，台塑六輕公司底下有許多單位，其中就包含台塑貨運公司，各個部門會各自舉辦尾牙，並且以盈餘狀況來決定摸彩獎項，整體都是由各公司決定，六輕管理處並不干預。

不過陳文仰說，現在傳出台塑貨運尾牙遭爆料，感到相當意外，會請台塑貨運進行調查，如果真的如爆料所說，那就會要求台塑貨運檢討改進，若是司機員被公司處分心有不滿而向媒體爆料，質疑是破壞公司形象。

據了解，台塑集團都是各自分別舉辦尾牙，光是台塑四寶在台北就連開好幾天尾牙，也都會因當年的營運狀況給予不同的獎勵及抽獎加碼。

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