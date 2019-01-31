美元定存直攀高利　情人節有「9.99%」驚喜

▲銀行吸美元祭出手段，情人節推出9.99%快閃高利。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

銀行為了吸收美元，不惜祭出高利，土銀表示，在2月底之前，仍可以享有最高3%的美元優利定存，永豐銀就預計在2月14日，也就是情人節祭出「9.99%」快閃美元定存優利，預計在市場上吸睛。

土銀表示，為迎接金豬年的到來，土銀要送大家一個大紅包，108年2月將以超優惠的利率續推美元定存優惠專案，最高可享年利率3%的高利定存，存戶們千萬不能錯過。土銀表示，自108年2月1日起至108年2月28日止再續辦優存專案，不論新舊資金，只要單筆達美元5萬元以上，即可享6個月、9個月及一年期年利率2.95%的高利美元定存。另為回饋舊存戶，若以新臺幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達美元5萬元以上，更可享有6個月、9個月及一年期年利率3%的高利率。

同時土銀表示，即使是未達美元5萬元以上的新資金，或是既有美元存款，也享有低門檻、高利率的優惠定存，只要臨櫃美元5,000元以上、網銀美元1,000元以上，即可享有3個月年利率2.8%，6個月以上年利率2.85%。

永豐表示，為讓民眾搶得金豬年投資好兆頭，2月14日上午9時推出限時限量、單筆美元2,099元享1個月期年息9.99%高利定存優惠；民眾當日線上成功登錄美元定存優惠名額後，還可分享給親友，一人搶快、二人同享高利優惠。永豐銀估計，此次活動僅會吸引逾1,600萬美元存款，換算新台幣約5.1億元，約僅占永豐銀外匯存款0.01％，主要是為增加客戶而給的短期甜頭。

土銀說，過年大家荷包滿滿，無論是父母幫小孩紅包理財或為自己的年終做規劃，選擇外幣與美元做為理財，都是不錯的選擇。