3G終止服務　5萬3443用戶未移轉　門號保留至6/30

▲3G終止服務，仍有5萬3443用戶尚未移轉到4G，尚未移轉的門號將保留到6月30日。（圖／記者李毓康攝）

記者林睿康／台北報導

3G行動通信業務已經在今年1月1日零時終止，仍有5萬3443用戶尚未移轉到4G。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，尚未移轉的門號將保留到6月30日，未轉移的用戶在2月10日前可透過線上轉換成4G。

NCC指出，隨著3G服務終止，我國已經正式邁入高速無線寬頻社會，不過截至去年12月31日，中華電信、台灣大哥大、台灣之星、遠傳等4家電信業者，尚未完成移轉的3G用戶數有5萬3443戶。

NCC表示，對於未移轉用戶，除了要求各業者依規定保留原門號6個月，到2月10日前，也要提供下列權益保障措施：

一、未移轉3G門號服務措施：

（一） 門號發話：播送3G業務終止語音宣告，並提供簡碼自助升轉4G或導引客服進一步處理。

（二）門號受話：告知發話者此為3G門號，已於108年1月1日停止服務。

二、1分鐘線上復話措施：

未移轉用戶進線客服、門市同意升轉4G，經基本資料核對及說明後，1分鐘內完成復話作業，用戶重新開機後即可恢復原服務繼續使用，用戶以原門號（未移轉之3G門號）撥打者，可簡化核資程序。

三、緊急電話延續措施：

未移轉用戶於108年2月10日前撥打緊急電話110、119號碼均可正常使用，不會導引至客服。

四、免付費諮詢專線：

NCC已與各業者成立「第三代行動通信業務終止應變小組」，提供0800-080-223供消費者諮詢3G業務終止相關事宜。

五、保證金、預付卡餘額退還：

各業者提供用戶多元退還管道 (現金/匯款/支票/轉為電信帳單扣款)，於屆期後保留專款專戶，用戶可至門市選擇退還。

NCC建議，未移轉用戶如有意願續用，可循上述措施保留原門號線上簡易轉換4G。