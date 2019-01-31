狗年封關收小紅 豬年主動式投資贏面大



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

狗年封關台股指數終場小漲0.67點，漲幅僅0.01%、收在9932.26點、成交值新台幣991.02億元，證交所統計全年度台股加權指數下跌488.83點，跌幅4.69%。農曆連假過後，金豬年的開始，要怎麼投資勝算最大？

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，儘管蘋果手機銷售疲軟、中美貿易談判不確定性仍在，台股封關前利空不跌，反應投資人心態「看長不看短」，市場氛圍「偏多大於偏空」，加上蘋果最新公布財報顯示在其他產品和服務收入創下新高，拉抬整體營收表現，進一步鈍化短期利空氛圍，帶動部分資金趁勢進場布局。

展望金豬年，蕭惠中表示，蘋果手機需求疲軟，半導體進入庫存調整，上半年基本面欠佳已是「市場共識」，台股波動不容小覷。

但農曆年後淡季僅剩餘月，隨著科技股投資輪廓逐漸清晰，加上聯準會（Fed）宣布不升息，放送「鴿」聲，美元走勢趨疲，有利於資金持續流向新興市場，個股有表現機會。

總結來說，蕭惠中認為，上半年若遇震盪拉回，反而不失為主動式基金逢低布局的買點。蕭惠中預期，接下來半導體、光學龍頭股仍持續左右盤勢，並看好長期成長趨勢族群，比如AI、5G、車用電子、雲端伺服器、高速運算和物聯網；傳產部分偏好水泥原物料、電動自行車和部分紡織族群。提醒投資人仍須留意中美貿易談判進程，由於不確定性仍在，建議投資人可以定期定額的方式參與台股主動式基金，降低進場的擇時風險。

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