與前女主播偷情簡訊曝光　貝佐斯聘專業團隊調查

▲貝佐斯聘請專業團隊針對偷情簡訊曝光一事進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）在宣布與前妻麥肯齊（MacKenzie Bezos）決定離婚後，他與49歲的福斯新聞前女主播蘿拉．桑切斯（Lauren Sanchez）被爆出有出軌之情事，美國《國家詢問報》（National Enquirer）甚至公開兩人的偷情簡訊。外電報導指出，貝佐斯已聘請專業團隊針對簡訊洩漏的事進行調查，甚至懷疑這是一場政治陰謀。

貝佐斯與福斯新聞前女主播蘿拉．桑切斯（Lauren Sanchez）的偷情簡訊先前遭美國《國家詢問報》曝光，內容包括，「我想聞妳、想把妳吸進去」、「我想抱緊妳…我想親吻妳的唇…我愛妳，我已經愛上妳了。」、「活潑女孩，我愛妳。我會用我的身體、我的雙唇還有我的雙眼向妳證明，很快的。」等，該報甚至還握有貝佐斯傳給桑切斯的一些裸露的自拍照。

而據國外新聞網站《The Daily Beast》引述消息來源報導，貝佐斯已經針對先前《國家詢問報》曝光簡訊一事聘請專業團隊進行調查。起初，該團隊懷疑是因為貝佐斯的手機遭到駭客入侵簡訊和照片才會外流，但調查後發現並沒有被駭客駭入的跡象。他們也針對桑切斯進行調查，看她是否想藉機破壞貝佐斯的婚姻，但3位消息人士指出，並未調查出她有這樣的動機。

也有人推論，貝佐斯這次的風波是一場政治陰謀。報導分析，美國總統川普過去曾多次抨擊經營亞馬遜和《華盛頓郵報》的貝佐斯，且《國家詢問報》一直以來都是支持川普陣營，消息人士認為這項推論成立的可能性很大。