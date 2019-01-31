永大小股東黃文泰按鈴控告董事　反對強行通過日立收購案

記者姚惠茹／台北報導

國內老牌電梯大廠永大（1507）董事會今年1月29日，通過日立以每股60元公開收購案，卻排除兩家有意出價更高的外資電梯股東，小股東黃文泰今天（31日）具狀與10多位聲援股民赴台北地檢署按鈴控告，董事長許瑞鈞等6人涉嫌背信及證交法特殊背信。

▲左為永大小股東黃文泰按鈴控告董事，旁為委任律師。（圖／相關人士提供）

永大董事會在1月29日以4比3通過日立以每股60元公開收購案，小股東質疑排除兩家有意出價更高的外資電梯股東，包括全球排名第一的美國奧的斯（Otis）與排名第五的瑞士迅達（Schindler）提出以收購，因此控告董事長許瑞鈞、總經理蔡鋒杰、日立法人董事-長島真、董事鄭萬來、獨董廖錦玉、謝永明等6人涉嫌背信及證交法特殊背信。

永大小股東黃文泰與10多名聲援股民，今天手持「賤賣永大獨厚日立」、「股民淌血」、「違法收購」、「司法機關嚴查」等標語，痛批永大董事會以多數決通過日立以每股60元公開收購，卻排除兩家有意提出每股63元競標的美國奧的斯與瑞士迅達，損害股民巨大利益至少12億元。

▲永大小股東反對強行通過日立收購案。（圖／相關人士提供）

小股東認為，永大董事會執意出價較低的日立，堅決排除價高的兩家外商，合理懷疑永大與日立黑箱主導這次的收購案，完全不符正常邏輯，認為贊成收購案的永大董事與獨董已違背善良管理之責與應為全體股東爭取最大利益的職務，司法機關應該介入調查，還小股民一個公道。

黃文泰表示，永大是間體質良好的上市公司，有技術有聲譽，而且大陸市場更是未來金雞母，上海永大廠區的土地價值更是不斐，對於永大無心經營想要打包出售感到不解，但身為投資人只要股票能賣個好價錢都贊成，但此次公開收購經媒體披露過程，太多不合常理之處，包括永大資產鑑價排除上海永大的土地價格與未來前景計算，僅以現況估價，根本是賤賣資產損及投資大眾利益。

黃文泰舉例，若台北市大安區一間地段良好且具都更題材的大型房屋，請問屋主在不缺錢的情況下，會以現況市價出售還是會以未來前景價格替自己爭取最大利益，相信多數人會選擇後者，但永大這次出售卻處處配合出價較低的日立完全排除出價較高的外資，完全不合常理。

此外，根據黃文泰了解，公司鑑價報告的價格區間是落在每股約57元到68元之間，結果永大卻同意日立選擇的60元，連平均價62.5元都不到，根本低估價格沒有捍衛爭取小股民最大利益，基於以上種種原因，才會與其他股民挺身站出來，藉由司法告發自力救濟捍衛自己的權益。