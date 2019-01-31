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老公生日！老婆豪買2萬「PS4大全套」　他一回家見8箱爽哭：忍讓是對的

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▲▼丈夫生日！老婆豪買2萬「PS4大全套」　他回家一開門…見牆壁8箱爽哭了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這8箱根本是男人的夢想中的禮物。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「老婆全額付款！」高雄一名男網友今（31）日生日，沒想到就收到的Sony PS4（PlayStation 4）VR遊戲機組合包，從把手、耳機、PS Move動態控制器、VR眼鏡一整組全系列都到手，價值估算也有2萬多元，讓他整個爽翻了。

從男網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，白色牆壁旁擺著8大豪禮，包括PS4主機、VR眼鏡、遊戲機手把、遊戲「防火牆絕命時刻（Firewall Zero Hour）」射擊控制器禮包、鐵三角ATH-M50頭戴式耳機、2把PS Move動態控制器、主機專用的直立式散熱底座，8大禮全加起來約市價2萬多元。

迷你又懷舊！PlayStaion Classic與王國之心限定PS4搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

▲PlayStaion Classic與王國之心限定PS4 。示意圖，與本文無關。（圖／記者周之鼎攝）

他在貼文上開心寫道，一直都很想買PlayStation VR裝置（簡稱PSVR），這個願望已經許很久了，沒想到生日前夕就收到老婆滿滿的愛，這真的是實體機沒有騙人，「帳單的部分！還真的不用我煩惱，夫妻真的不用算的那麼清楚！但是這次是她的全額付款！」

這麼好的老婆，真的是打著燈籠也找不到，讓許多男網友暴動羨慕了；身為過來人的原PO，以人夫角度分享經驗說，「大家身邊的人都是最適合自己的，凡事多點忍讓就相安無事！」替各位在婚姻、愛情裡迷茫的善男、信女指點迷津。

迷你又懷舊！PlayStaion Classic與王國之心限定PS4搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

▲對許多被妻子管死死的人夫來說，不管哪一種PS4都好！示意圖，與本文無關。（圖／記者周之鼎攝）

這8大箱疊在一起超壯觀，根本在散發光芒，讓男網友紛紛留言羨慕說，「我的PS4當初自己買，看到這文我都想討老婆了」、「有老婆真好，已羡慕」、「真好！我想買vr還買不到」、「我許了16年的願望...還是沒有達成...」、「別人的老婆跟別人的老闆，一樣總是不會讓我們失望」、「也太好了，我拿自己的錢想買還不能買呢」、「羨慕，沒被砸就很感恩了」。

也有人覺得原PO一定對妻子很好，才會收到老婆這麼好的禮物，「想必平常安太座安的很好」、「大全套，記得吃飯睡覺喔，重點是老婆的功課要交」、「晚上好好表現（遞補品」、「你已成為人生勝利組」、「年終文弱爆了，這種文才讓人羨慕...」。

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關鍵字：PS4,PSVR,Sony,爆廢公社

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