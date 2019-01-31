美宣布不升息、年關資金需求大　支撐新台幣上漲力道



▲美國宣布不升息，新台幣兌美元今日早盤匯率一度升值逼近30.7元。（示意圖／資料照）

記者劉姵呈／綜合報導

美國聯準會公開市場委員會（FOMC）開完會後，昨日一致決定將聯邦基金利率目標區間維持在2.25%至2.5%不變，並指稱經濟前景的不確定性日增，強調今後要決定如何適當調整利率時也將「保持耐心」。面對美不升息的態度，台美利差衝擊未擴大，讓美元指數走弱，新台幣兌美元今（ 31）日早盤跟隨亞洲主要貨幣升值，並逼近30.7元，一度升值7.1分、來到30.705元，目前在30.731元震盪。

聯準會週三結束為期兩天的政策會議後發布聲明表示表示，對未來任何利率行動都將報以「耐心」，並暗示資產負債表的收縮路徑具有靈活性，與上月展現的升息立場相比，出現了明顯轉變。

聲明指出，FOMC在確定未來如何調整聯邦基金利率目標區間以使其適於支持強勁的勞動力市場，並使通膨率接近2%時，「將保持耐心」。

匯銀人士指出，首先，由於美國宣布不升息，讓美元走弱，加上這周六開始進入農曆年節，年關資金需求大，新台幣兌美元今日早盤就以升值6.1分開出，一度逼近30.7元。

第二，而美元指數走跌，亞洲主要貨幣兌美元升值，也給新台幣支撐力道；像是韓元早盤一度來到1108韓元兌1美元，日圓也回升至108.81日圓兌1美元，人民幣兌美元中間價6.7025元，較前一交易日中間價更大升318基點。

另外，外匯交易員也說，由於匯市即將封關，出口商有年前拋匯的實質需求，這股力道也會推升新台幣上漲。

綜合來看，台北股市昨日已經封關，台北匯市剩下兩天封關，接下來的匯市交易日少了股市的波動因素，可能回歸外在情勢影響；外匯交易員提醒，雖聯準會不急於升息，但因市場交投預估不會太踴躍，加上要小心外資可能又會反手匯出，匯價就算上漲，幅度可能也不會太大。