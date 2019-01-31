自行車雙雄電動車外銷暢旺　台灣、歐洲加速擴廠

▲受惠電動自行車外銷暢旺，美利達獲利三級跳，法人看好後市表現。（圖／美利達提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠去年電動自行車外銷量成長五成以上，自行車雙雄巨大、美利達上調今年電動車產銷量分別挑戰50萬台、24萬台；法人預估，雙雄今年加速於台灣、歐洲擴廠腳步，有助挹注公司營運表現，今年EPS可望挑戰8元以上。

依據台灣自行車輸出業同業公會公布的最新資料顯示，2018年台灣電動自行車出口量高達28.31萬台，年成長超過五成、達56.11％，巨大、美利達去年出貨量均成長五成以上。

為因應歐盟自今年1月18日起，正式對大陸出口的電動車課徵25%至80%反傾銷稅，巨大、美利達分別於台灣、歐洲投資擴廠因應；而今年的出貨量預估，巨大電動車產銷量將挑戰50萬台，年增三成以上，美利達產銷量最高上看22至24萬台，年增六成以上。

法人指出，受惠於歐洲市場需求穩健，以及美國市場滲透率持續提升下，美利達再度上修今年全年訂單展望，可望比去年成長40%至60%；隨著第二季進入2020年新車款交貨期，美利達單月出貨量上看2萬輛。

依據統計，2018年台灣自行車產業整體出口值高達32.3億餘美元、直逼台幣千億元，年成長高達14.68％，主要受惠於電動自行車持續熱銷及自行車零件出口成長加持。