大陸互聯網第一家！阿里巴巴單季營收破千億　收入增長41%

▲阿里巴巴成為大陸第一個實現單季營收破千億元的互聯網公司。。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

大陸電商巨頭阿里巴巴集團在30日美股盤前發布2019財年第三季度財報，阿里收入增長41%達1172.78億元人民幣，成為大陸第一個實現單季營收破千億元的互聯網公司。

根據《新浪財經》報導，Q3期間碰上了包括雙11在內的多項大型活動，進入第十年的天貓「雙11」在這季度創下2135億元人民幣成交額的新紀錄，該活動覆蓋了超過230個國家和地區，菜鳥智能物流網更在雙11當日創下超鍋10億筆物流訂單的紀錄。

▲天貓「雙11」購物節已邁入第10年。（圖／CFP）

用戶方面，淘寶行動App月活躍用戶數達到6.36億，與截至2018年9月30日的12個月大幅增加3500萬，阿理集團核心電商業務收入同比增加40%至1028.43億元，在營收裡佔比87%以上。

截至本季，2018阿里雲營收規模達到213.6億元，是他們首次突破200大關，這四年裡增長約20倍，是目前亞洲最大的雲端服務公司。

阿里巴巴集團首席執行長張勇表示，阿里的成長可歸功於雲端服務計算及數據技術的力量，這些技術正在幫助數百萬的企業加速數字化轉型，張勇認為，大陸中產消費者的數量在五年之內還會再翻新。

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