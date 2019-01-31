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台苯開臨時股東會　市場公司派言和吳乃仁家族退出

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▲▼台苯今天召開臨時股東會，開會前已傳出市場派跟公司派已經言和，市場派林文淵可望擔任台苯新董事長。（圖／資料照／記者馮建棨攝）

財經中心／綜合報導

台苯（1310）經營權大戰不斷延燒，市場派與公司派為了爭奪經營權，今天（31日）將召開臨時股東會，不過就在股東會前，有消息傳出說市場派跟公司派已經談和，綠營大老吳乃仁家族全面退出台苯，最後可望由林文淵出任台苯董事長。

過去民進黨大老吳乃仁子女吳怡青、吳怡翰分別擔任台苯董事長與董事，過去公司及市場兩派相安無事，不過就在之前吳乃仁宣布要退出台苯，台苯董事也將改選，不過就在退出前夕，卻又臨時倒戈對方陣營支持臨時提案，遭批評在扯後腿。

據了解，在臨時股東會開會前，目前市場與公司派已經談和，讓11席董事分別給公司派5席、市場派6席，分別為公司派的吳清典、劉正元、趙國帥、仲崇國，及獨董張國欽，市場派的林文淵、陳建甫、李勝琛、孫正強，獨董為簡金成與許高威。

孫鐵漢過去說，他願意跟市場派談和，就是吳清典表達兩派相爭下去無意義，對公司治理、經營沒有幫助也沒好處，雙方也達成默契，希望結束經營權之爭。

▲▼台苯今天召開臨時股東會，開會前已傳出市場派跟公司派已經言和，市場派林文淵可望擔任台苯新董事長。（圖／資料照／記者馮建棨攝）

▲▼台苯今天召開臨時股東會，開會前已傳出市場派跟公司派已經言和，市場派林文淵可望擔任台苯新董事長。（圖／資料照／記者馮建棨攝）

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關鍵字：台苯,臨時股東會,吳乃仁,市場派,公司派,言和

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