　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

日月光去年每股賺5.95元　今年準備迎異質整合大爆發

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼日月光K25廠動土典禮-吳田玉。（圖／記者周宸亘攝）

日月光營運長吳田玉。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

日月光投控（3711）公布去年第4季稅後淨利54.46億元，季減13%、年減12.8%，每股稅後純益1.28元，較第3季1.47元衰退；去年全年獲利252.62億元，每股賺5.95元。

日月光營運長吳田玉表示，日月光經歷了銅打線（Cu Wire）、及SiP系統級封裝等2波段成長，前者年成長甚至衝上五成，他認為，下一波將迎接異質整合（heterogeneous integration）的大循環，今年將是準備年。

日月光投控第4季營收達1140.28億元，季增6%、年增36%；但毛利率16.4%略較前季的17.1%減少，營益率7.5%也同步小幅衰退1.7個百分點，稅後淨利54.46億元，季減13%、年減13%，每股盈餘1.28元，略低於第三季1.47元及前年同期1.48元。

產品別來看，IC封測占56%、達641.2億元，季減3%、年增53%，毛利率維持在21.8%；電子代工（EMS）占44%、達507.45億元，季增21%、年增17%；毛利率9.1%。

總計全年，日月光控股去年營收達3710.92億元，年增28%，營業毛利611.63億元，年增16%，不過毛利率為16.5%，較前年18.2%減少1.7個百分點，營業利益266.48億元，年增6%，歸屬母公司淨利252.62億元，年增10%，每股盈餘5.95元。

去年4月底，日月光與矽品完成合併，日月光控正式上市，日月光財務長董宏思表示，大陸商務部對日月光投控旗下日月光及矽品需獨立營運的限制會在今年11月解除，但日月光不會合併矽品，未來仍會在控股下維持兩家公司各自營運架構。

市場傳出華為因反制美國，要台積電和日月光將部份產線移到大陸製造，董宏思表示，日月光在全球都有營運據點布局，隨時可以配合客戶需求調整。
 

ET快訊
《甘味》吳鈴山時速110國道追撞！太信自動駕駛VOLVO戰車
要剪10年信用卡！客服祭大禮「感動我」網驚：竟有秘技

關鍵字：日月光,法說會,財報,封測,華為

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美宣布不升息、年關資金需求大　支撐新台幣上漲力道

自行車雙雄電動車外銷暢旺　台灣、歐洲加速擴廠

董監薪酬今日公布　33家上市櫃董事酬金逾千萬

日本4月喜迎10天連假　日圓、日股恐受衝擊

台苯開臨時股東會　市場公司派言和吳乃仁家族退出

日月光去年每股賺5.95元　今年準備迎異質整合大爆發

國保首期10年補繳期限只到今天　102萬人欠費可領年金差數十萬

東區成全台最貴鬼街！6大原因曝光　同棟1、3樓租金差7倍

酪農業缺工嚴重月薪4萬也留不住人　最快7月試辦開放農業外勞

中鋼、紡織業向勞動部提案　爭取放寬輪班間隔縮短為8小時

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

美宣布不升息、年關資金需求大　支撐新台幣上漲力道

自行車雙雄電動車外銷暢旺　台灣、歐洲加速擴廠

董監薪酬今日公布　33家上市櫃董事酬金逾千萬

日本4月喜迎10天連假　日圓、日股恐受衝擊

台苯開臨時股東會　市場公司派言和吳乃仁家族退出

日月光去年每股賺5.95元　今年準備迎異質整合大爆發

國保首期10年補繳期限只到今天　102萬人欠費可領年金差數十萬

東區成全台最貴鬼街！6大原因曝光　同棟1、3樓租金差7倍

酪農業缺工嚴重月薪4萬也留不住人　最快7月試辦開放農業外勞

中鋼、紡織業向勞動部提案　爭取放寬輪班間隔縮短為8小時

驚！勞保基金單月虧損1200億　3張圖看政府賠光人民退休金

六都首長柯文哲好感墊底！「一日行情」、「強盜說」傷很大

反永大同意日立收購　股東提告：董事長背信將釀12億損失

4年激戰小三82次！人夫「一家三口」和樂吃飯　正宮大驚：那是我老公

學者轟文化部：去蔣化無聊　「只有民進黨死巴著蔣介石不放」

亞足賽／阿聯遭卡達血洗無緣決賽　主帥辭職：一切都結束了

小媽媽搭紐約地鐵...扛購物袋+嬰兒車還抱1歲娃！走下樓梯摔死

親生兒僅值56萬！夫妻離婚把人帶走　祖父苦尋一年才知「孫已被賣掉」

賽馬結合運彩　韓國瑜：4月份向議會報告

運鈔車路口車禍「車上有400萬現鈔」　9警包圍護鈔！

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

財經熱門新聞

影／仁寶尾牙一人發一萬元　總獎..

買35元麵包中千萬！14張發票..

東區成全台最貴鬼街！6大原因曝..

經濟部敲定離岸風電每度5.5元..

存退休金靠錦囊三招　每月可爽花..

國保十年大今到期　102萬人欠..

體育品牌市值破千億 收購FIL..

獨／花旗銀行驚爆大當機！　客戶..

金豬年星座命盤大解密　這兩星座..

酪農好缺工　月薪4萬也留不住人

iPhone真的要降價了！定價..

經部也提鬆綁　中鋼、紡織業縮短..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

否認富士康擱置威州投資計畫　鴻..

更多熱門

相關新聞

2018大陸智慧手機出貨衰退　華為逆勢成長15%

最新數據指出，大陸智慧型手機市場2018全年出貨約3.96億支，較2017年的4.59億支大幅衰退14%，不過華為（Huawei）手機的出貨量卻逆勢成長15%，藉全年1.05億支佔據27%的市場，穩居大陸智慧型手機第一品牌。

「華為+孟晚舟」之戰...重塑中美未來關係

聯發科Q4毛利率38.9%　四年同期新高

德國電信：封殺華為重傷害5G發展

國台辦：「禁陸科技產品」不得人心

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

必知五月天10件事　第1點超多人錯

馬國畢負債5000萬翻身！「1年連開4家店」變餐飲大亨

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

台中麗寶樂園「斷軌列車」故障

張語昕懷孕！「最後一次叫老公」

30歲女腹痛送急診　醫生：妳懷孕了

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面