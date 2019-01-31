日月光去年每股賺5.95元　今年準備迎異質整合大爆發

▲日月光營運長吳田玉。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

日月光投控（3711）公布去年第4季稅後淨利54.46億元，季減13%、年減12.8%，每股稅後純益1.28元，較第3季1.47元衰退；去年全年獲利252.62億元，每股賺5.95元。

日月光營運長吳田玉表示，日月光經歷了銅打線（Cu Wire）、及SiP系統級封裝等2波段成長，前者年成長甚至衝上五成，他認為，下一波將迎接異質整合（heterogeneous integration）的大循環，今年將是準備年。

日月光投控第4季營收達1140.28億元，季增6%、年增36%；但毛利率16.4%略較前季的17.1%減少，營益率7.5%也同步小幅衰退1.7個百分點，稅後淨利54.46億元，季減13%、年減13%，每股盈餘1.28元，略低於第三季1.47元及前年同期1.48元。

產品別來看，IC封測占56%、達641.2億元，季減3%、年增53%，毛利率維持在21.8%；電子代工（EMS）占44%、達507.45億元，季增21%、年增17%；毛利率9.1%。

總計全年，日月光控股去年營收達3710.92億元，年增28%，營業毛利611.63億元，年增16%，不過毛利率為16.5%，較前年18.2%減少1.7個百分點，營業利益266.48億元，年增6%，歸屬母公司淨利252.62億元，年增10%，每股盈餘5.95元。

去年4月底，日月光與矽品完成合併，日月光控正式上市，日月光財務長董宏思表示，大陸商務部對日月光投控旗下日月光及矽品需獨立營運的限制會在今年11月解除，但日月光不會合併矽品，未來仍會在控股下維持兩家公司各自營運架構。

市場傳出華為因反制美國，要台積電和日月光將部份產線移到大陸製造，董宏思表示，日月光在全球都有營運據點布局，隨時可以配合客戶需求調整。

