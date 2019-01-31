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春節遊花蓮不塞車　警規劃雙向4車道號誌少替代道路

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▲春節9天連續假期，花蓮警分局因應大量返鄉與旅遊人潮，於各重要路口設置「替代道路」指示牌，讓民眾快速、安全的返家及外出旅遊。（圖／花蓮縣警察局提供）

春節9天連續假期，花蓮警分局因應大量返鄉與旅遊人潮，於各重要路口設置「替代道路」指示牌，讓民眾快速、安全的返家及外出旅遊。（圖／花蓮縣警察局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

因應農曆春節即將到來，警方為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，已於28日晚間正式展開，春節9天的連續假期，花蓮警分局預期市區將出現大量返鄉與旅遊人潮，已提前完成「春節交通疏導計畫」，各重要路口的「替代道路」指示牌也陸續設置完畢，讓民眾快速、安全的返家及外出旅遊。

花蓮警分局表示，由於花蓮市區多數路段尚未拓寬，目前仍為雙向2車道，車多、號誌多，每逢連續假期，大量外來旅客湧入，讓原本車流量就大的市區道路更顯得狹窄，因此警方提前規劃好相關交通疏導策略、疏導管制措施及配套措施，包括替代路線、彈性調整號誌時制等，這兩天各重要路口的「替代道路」指示牌也陸續設置完畢，方便駕駛人提前改道及引導用路人避開「瓶頸」路段。

農曆春節期間，花蓮市區的管制措施包括中正路段（中正路與中山路口至中正路與中華路口區段）禁止左轉，市區中正路及自由街、明義街口，自由街、明義街封閉，市區軒轅路（中山路至復興街路段）每日16時至23時禁止車輛往東大門方向通行。

花蓮警分局為了讓遊客及民眾能充分使用替代道路，近日開始由專人在幾條替代道路及重要路口設置螢光黃綠色指引標誌，警方規劃的替代道路多為雙向4車道，號誌少，交通順暢，呼籲用路人多利用替代道路，避開管制及瓶頸路段。

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關鍵字：春節,避開,瓶頸,設置,替代道路,指示牌,雙向,4車道,號誌

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