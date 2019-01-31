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日本4月喜迎10天連假　日圓、日股恐受衝擊

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▲▼ 明仁天皇,日本天皇,美智子皇后,日本皇室,雅子妃,德仁。（圖／路透社）

▲左起為雅子妃、德仁皇太子、明仁天皇以及美智子皇后。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

日本明仁天皇將於今年退位，由皇太子德仁在今年5月1日即位，日本也將因此迎來從4月27日到5月6日的10天假期，但金融機構對於長達10天的假期感到擔憂，他們擔心金融市場會在這段期間出現混亂，並造成日圓波動。

綜合外電報導，在日本4月27日到5月6日的這10天假期裡，股債市也將同步休市。報導指出，全球主要的金融市場很少這麼長時間的停工，就連過去美國遭受911恐怖攻擊，也才休市6天。Libra投資公司投資長Yasuo Sakuma指出，「我們將有6個工作日無法進行交易，這很令人擔憂。我們必須在假期正式開始前進行投資調整。」

而據《路透社》獲得的一份文件顯示，日本金融監管機構已向所有金融機構發出公告，在假期來臨前，應向客戶提醒在長達10天的假期中，海外市場有出現動蕩的可能性，且各金融機構必須確保相關系統能應付假期結束後的一系列正常活動。

有市場參與者表示，雖然日本最大的銀行和保險公司，如MUFG銀行、三井住友銀行、瑞穗銀行和日本人壽保險公司的部分交易員可以於長假期間在家或辦公室工作，但若是要處理複雜的金融衍生商品，恐怕有一定的難度。

此外，這次的長假可能也會對日圓造成波動，投機者可能會趁機推高日圓。近期由於對全球經濟成長放緩和美中貿易戰的擔憂加劇，自10月以來，日圓兌美元持續走強。法國巴黎銀行（BNP Paribas）亞太區機構客戶負責人Kyoya Okazawa表示，由於市場流動性降低，市場將更容易被推動，必須要做好面對日元升值所造成的風險的準備。

匯豐全球資產管理公司（HSBC Global Asset Management）股票全球首席投資官Bill Maldonado也警告，「這10天內，任何事情都可能發生」投資人可能會面臨無法退出市場的風險。

▼日圓。（圖／記者許雅綿攝）

▲日圓,日幣。（圖／記者許雅綿攝）

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關鍵字：金融機構,日圓,日股,連假,天皇,日經指數

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