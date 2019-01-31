國保首期10年補繳期限只到今天　102萬人欠費可領年金差數十萬

▲國保首期10年補繳期將在今天到期，超過期限不得請求補繳、保險年資也不得計入。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

國民年金保險首期97年10月、11月保險費，10年大限最後補繳期限將在今日到期，超過期限不得請求補繳，同時保險年資也不得計入，根據統計，首波到期的422萬名投保人中，仍有102.6萬人尚未繳納，屆時將會影響領取給付資格，未來領取老年年金也不能擇優領取，身心障礙年金也無法享有基本保障，終生恐少領數十萬元。

97年10月開辦的國民年金保險是屬於社會保險制度，舉凡未參加勞保、軍保、農保、公教保，且年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍者則會主動納保，換句話說，若是家庭主婦或是替代役，甚至是失業者都會收到國民年金的繳費單。不過當初為避免出現不繳費的情況，因而立法之初也訂定10年條款。

根據勞保局統計截至今年1月9日止「欠費首月為97年10月之被保險人」約有102.6萬餘人尚未繳費。國民年金以勞保投保薪資分級表第一級1萬8282元為月投保金額，每月保險費由政府負擔4成、被保險人負擔6成，提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」三大年金給付保障，及「生育給付」、「喪葬給付」二種一次性給付保障，其中老年年金又可分為A、B式。

▲只要有一期保費未繳，屆時將會影響各項給付申請的權益。（示意圖／資料照）

按照國民年金法第30條第1項第1款及第2款規定，A式是月投保金額乘以保險年資，再乘以0.65%所得的數額，加計3628元，另一種則是B式，月投保金額乘以保險年資，再乘以1.3%所得的數額，外界普遍會選擇A式較為優惠，不過卻得符合2條件，首先是不能欠繳保險費，且目前正領其他的社會福利津貼。

國民年金10年大限，指的是首期（97年10月、11月）保險費於97年12月寄發後，應於98年1月底前繳納完成，否則未來領取老年年金時不得選擇優領A式，身心障礙年金則無法享有基本保障4872元。舉例來說，從開辦就繳保費的花花，可按照較優的A式請領，但若有一期保費超過10年未繳，終身只能選擇較差的B式，每個月會少領2677元，以65歲平均餘命19年計算，花花總共會少領逾61萬。