酪農業缺工嚴重月薪4萬也留不住人　最快7月試辦開放農業外勞

▲為解決缺工問題，勞動部同意酪農業及農業外展試辦計畫。（示意圖／記者謝侑霖攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部昨（30）日召開跨國勞動力政策協商諮詢小組第28次會議，決議通過農委會提案，准許開放酪農業及農業外展試辦計畫，預計最快7月可上路，該項計畫將引進400名外勞。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，過去在第25次政策小組提出討論，當時決議希望以本國勞工為優先，同時提供補助措施，隨後歷經一段時間，檢視實施成效再來評估是否引進外勞，不過仍有缺工的疑慮，因而在第28次會議上同意試辦1年，並希望試辦1年後的成效提到政策小組來報告。

農委會輔導處農業人力發展辦公室執行秘書蔡佩君指出，農委會在106年8月開辦乳牛飼育團，當時釋出54個職缺，並提供獎勵方案，包括勞健保、薪資2萬800元、政府獎勵金8800元、交通費3000元，實際上一名工作者可領到接近4萬的薪水，希望吸引國人投入酪農業的工作，而當初有90多位報名參加，歷經招募、訓練，最後實際到農場工作的僅剩20多位，但隨後陸續有人離職、補人，截至2018年7月，只剩22人還在線上。

蔡佩君進一步說明，留不住人的原因主要是工作時段特殊，清晨4、5點到牧場擠奶，大約9點下班休息幾個小時後，傍晚4、5點繼續上工，由於中間間隔時段難以安排，加上接觸大型動物對一般人來說會有恐懼，因此對薪資有所期待的人應徵後，平均3至5天就會想離開，因此農委會今年再提出引進外勞的方案。

▲勞動部。（圖／記者紀佳妘攝）

蔡佩君說，乳牛飼育業引進農業外勞，申請資格必須飼養80頭（含）以上，同時也要有自然人身分，且持有合法畜牧場飼養登記者，而1戶乳牛場只能申請1名外勞，人數並不得超過該場本勞的30%，換句話說，4名本勞才能申請1名外勞，同時招募薪資須達2萬8000元，預估約有400個酪農戶擁有申請資格。

至於農業外勞外展服務試辦計畫，薛鑑忠指出，以農委會2017年農業人力調查發現，台灣農業長期缺工人數達1.5萬人次，季節性缺工則20萬人次，過去也針對農糧作物是否引進外勞進行討論，這次試辦計畫規劃由農會擔任雇主引進外勞，負擔雇主的管理責任，提供薪資、膳食及住宿等，並依季節性需求派遣外勞到農家工作。

此外，雇主會以有人力調度經驗的農會為主，強調以機械化方式為主，外勞人力補充為輔，農委會後續將會訂定審查要點，預估最快7月上路。據了解，目前中部、南部缺工問題最為嚴重，分別在蔬菜、果樹等人力需求最吃緊。