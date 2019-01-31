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中鋼、紡織業向勞動部提案　爭取放寬輪班間隔縮短為8小時

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▲▼中鋼鋼鐵。（圖／中鋼提供）

▲經濟部提案鬆綁，中鋼、紡織業向勞動部申請可適用輪班間隔縮短例外彈性。（圖／中鋼提供）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部日前向勞動部提案，針對中鋼、紡織業和人造纖維製造業等輪班人員，討論是否適用輪班間隔縮短例外彈性。勞動部對此表示，勞動基準諮詢會上有委員認為勞工代表人數不足，仍需蒐集完整意見後再行評估，目前尚未有明確的定論是否要鬆綁。

勞基法新制在去年3月上路後，輪班間隔可從原定11小時縮短為8小時，僅台電、中油、台糖等輪班人員適用，而放寬7休1例假可挪移，則須由中央目的事業主管機關評估後交由勞動部審查公告者才可鬆綁規定。

勞動部日前再度召開勞動基準諮詢會，針對經濟部提案，討論中鋼、紡織業及人造纖維製造業等是否適用輪班間隔縮短例外彈性。勞動部官員表示，中鋼提出輪班人員產線屬於連續性製程，工作內容及職位分得很細，若遭逢天災事變、突發事件時，在人力安排會有困難，無法臨時抽調人力來支援。

勞動部官員指出，關於此案會議上有委員表示，輪班間隔縮短可以透過人力調度來解決人力問題，不過也有委員認為這是輪班的作業型態，是要針對單一公司還是行業別申請來討論，目前會再進行通盤考量。

至於紡織業及人造纖維製造業提案的理由，由於全天不間斷運轉，員工皆採取輪班3班制作業，不過由於缺工問題嚴重、增聘人員不容易，因此造成排班上的困難，因而提出輪班間隔縮短。此外，經濟部也提案鬆綁七休一，原因在於可能額外出現急單需求或交單壓力，為因應特殊情況期盼能夠放寬。

勞動部官員說，紡織業及人造纖維製造業勞方代表只有一位到場開會，需要再聽其他勞工代表意見，因此仍須再蒐集相關意見，同時也對急單定義進一步釐清，因此是否鬆綁，目前尚未有結論。

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關鍵字：勞動部,中鋼,紡織業,人造纖維,製造業,輪班,七休一,勞基法

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