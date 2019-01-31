台彩加碼起跑！今威力彩頭獎上看2.7億　大樂透明起多360組百萬獎金

▲威力彩今頭獎上看2.7億元。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

台灣彩券即日起進入農曆春節加碼期，威力彩搶先在28日加碼2億後，至目前為止頭獎仍未開出，預估今（31）日威力彩頭獎獎金上看2.7億，大樂透也將在明天(2月1日)開始加碼。台彩總經理蔡國基跟藝人澎恰恰今天特地前往台北市西門町的投注站造勢，全力號召所有彩迷在過年加碼，希望民眾都能在金豬年旺整年。

台彩表示，威力彩已經在28日率先開始加碼2億元，但28日頭獎仍未開出，已經連摃3期，預估今天開獎的威力彩頭獎上看2.7億元，若一人獨得，將是今年(2019)第二位威力彩億元頭獎得主。今年1月17日威力彩已開出2.2億頭獎，由一人獨得。

而彩迷們過年最期待的大樂透，從明天(2月1日)開始加碼，2月1日到初六每天開獎，每期頭獎保證1億元，每期加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中獎項，每組獎金100萬元，若同一組中獎號碼有兩注以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。

民眾購買1注「大樂透」除了有機會成為億萬富翁外，每期還有對中春節大紅包百萬獎金的機會，活動期間「大樂透」總加碼獎金3.6億元。如果2月1日到2月5日360組100萬獎金沒有全部送出，2月6日還會繼續加開9個獎號，直到360組100萬獎金全部送出，或是到2月15日活動結束為止。

台彩總經理蔡國基今天特別到台北市西門町的「發樂發投注站」造勢，除了向民眾拜早年，並準備100份雞米花與發財金發送給民眾，現場也請來藝人澎恰恰、嚴正嵐、吳承洋擔任「一日店長」。

另外，台彩也表示，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，已經從28日起至2月12日加碼16天，加碼內容包含「基本玩法」1~6星全獎項獎金加碼、簡單好玩的「猜大小」獎金倍數也將由6倍提高為7倍。

▼台彩春節加碼開獎日程表。（圖／台灣彩券提供）