瘋電影／愛‧滿人間　在心底的愛永遠不會逝去

文／賴賴

瘋言瘋語：

太適合愛畫畫的小朋友觀賞，美術創意絕佳，劇情流暢溫暖，且富教育內涵，不論是大人或是小孩看完都會有所獲得的迪士尼年度佳作，超級好看的啦，溫馨的情感流動，帶出失去母親的辛酸與魔法保母的療癒教育，相當有智慧的思考模式，而魔法劇情吸睛且處處驚喜。

不喜歡洗澡嗎？直接帶去海洋一遊，太爽快了啦，有許多極具魅力的驚艷設計，飾演保母的愛蜜莉布朗Emily Blunt太襯職了，獨挑大樑，不但人正且完全符合這位保母腳色的特別質感，加上歌唱與舞蹈，尤其是梅莉史翠普那一段，真心滿足了，這簡直是旗艦版的豪華兒童綜藝，服裝造型美不勝收，動畫電腦特效不愧是迪士尼王國的作品，儘管是簡單的兒童故事，仍然張力十足，溫馨處處，大推。

過年最適合小朋友觀賞的五顆星作品，非常推薦小朋友闔家觀賞。





片 名：愛‧滿人間

英文名稱：Mary Poppings Returns

類 型：冒險、奇幻

上映日期：2019-02-01

片 長：130分鐘

導 演：勞勃馬歇爾(Rob Marshall)

演 員：梅莉史翠普(Meryl Streep) 、 柯林佛斯(Colin Firth) 、愛蜜莉布朗(Emily Blunt) 、 艾蜜莉莫提梅(Emily Mortimer)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱



時隔54年，迪士尼重金打造經典歌舞片《歡樂滿人間》的續集《愛‧滿人間》，在今年耶誕節，帶來更多動人的歌舞和溫暖的故事情節。



大蕭條時期的倫敦，人心惶惶，處處可見蕭瑟寂寥，班克斯一家更是壟罩在低氣壓之下，三個孩子因為喪親之痛，鬱鬱寡歡，父親麥可班克斯束手無策，就在他幾乎失去所有希望的時候，神奇的魔法從天而降，麥可兒時的褓母瑪莉包萍驚喜現身！瑪莉開朗樂觀、充滿活力，還有許多古靈精怪的主意，而她的出現，彷彿是一道清新曙光，讓低迷許久的麥可和三個孩子，有機會走出陰霾傷痛，找回笑容重新去愛。



《歡樂滿人間》是1964年由華特迪士尼先生製作及發行的歌舞作品，改編自兒童文學作家P‧L‧卓華斯的同名小說，電影發行後廣受好評，獲得13項奧斯卡提名、贏得其中5項大獎，是迪士尼影業至今獲得最多提名、最多得獎的作品。女主角茱莉安德魯絲以本片一炮而紅，不但抱回奧斯卡最佳女主角，更開啟她輝煌燦爛的演藝生涯。

半個世紀後，以《穿著Prada的惡魔》走紅、能演又能唱的英國女星艾蜜莉布朗，接下茱莉安德魯絲的重擔，演出世界上最富盛名的褓母瑪莉包萍，而1964年《歡樂滿人間》的男主角迪克凡戴克，也將驚喜現身客串。

▲不喜歡洗澡嗎？來～直接下海底。

▲沒有事情是不可能的。



▲自己做的錯事要自己負責善後。



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