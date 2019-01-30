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影／仁寶尾牙史無前例一人發一萬元現金　總獎金破億　

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記者周康玉／台北報導

仁寶今（30）日尾牙嗨翻，原本預定現金獎金2000萬元，加碼獎金至少上千萬元，在仁寶董事長許勝雄的加碼下，史無前例的一人一萬元現金獎，以仁寶7000多名員工計算，仁寶今年尾牙總獎金破億，不僅創下公司新紀錄，和連三年總獎金破億的和碩拚場意味濃厚。

仁寶尾牙今年席開700多桌，請來動力火車、畢書盡、林明禎開唱，更以金曲歌后徐佳瑩作為壓軸。

然而在徐佳瑩上台演唱前，董事長許勝雄、副董陳瑞聰、總經理翁宗斌「鐵三角」紛紛被Que上台要抽出加碼獎金「一把抓」，就連三位長官的夫人也都一起上台抽，光是加碼獎金突破千萬。

然而加碼千萬元後，台下同仁繼續起鬨，許勝雄因為太開心，他表示，今年主題是仁寶世代，迎向未來，因為要創新、要突破所，所有人都1萬元！這是仁寶首度人人有獎，台下同仁聽到歡聲雷動。

由於仁寶員工在這一年來增加1000多人，從去年的6000多人，增加到今年的7000多人，因此光是一人一萬的普獎，就達7000萬元，加上加碼獎和原本的2000萬元，總獎金破億，突破去年總獎金7000萬元，還創下集團有史以來最高總獎金，台下同仁high到最高點。

仁寶董事長許勝雄上台加碼。（圖／記者周康玉攝）

▲▼ 仁寶尾牙 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼ 仁寶尾牙 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼ 仁寶尾牙 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼ 仁寶尾牙 。（圖／記者周康玉攝）

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關鍵字：仁寶,年終獎金,尾牙,許勝雄,一把抓

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