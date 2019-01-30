清冊出爐！全台14張統一發票「1000萬藏寶圖」　超商買一顆35元麵包秒變富翁

▲11、12月統一發票200萬元特獎開出11張，全部消費不到250元。（圖／記者許力方攝）



記者許力方／綜合報導

14位千萬富翁誕生！財政部25日開出2018年11、12月統一發票中獎號碼， 1000萬元特別獎中獎號碼88515559，30日中獎清冊大公開，全台共開出14張，最低花27元，在新竹市統一超商買一瓶鮮乳，還有人到台北信義區的新光三越繳90元停車費；最貴則花了3901元買3C產品，都幸運抱回1000萬元。

財政部30日公布1000萬元統一發票中獎「藏寶圖」，全台共開出14張，其中就有6張都在超商、麵包店買食品、飲料或菸品，全部都不超過100元；最少花27元買一瓶鮮乳，其次也只花了35元買一顆麵包，以及在台北車站的YAMAZAKI買60元麵包，通通中了1000萬元。

統計起來，台北市開出4張，包括在北投區全家超商明德門市花60元，買全家鍋貼、茉莉蜜茶，信義區新光三越繳90元停車費、台北車站誠品買一顆麵包60元、南港生活市集花3901元買一件3C用品。

新北市也有4張，中和區統一超商立言門市買35元麵包、三重區全聯福利中心集美門市買泡沫紅茶、阿華田、波蜜果菜汁11罐飲料、孔雀香酥脆等2件食品，消費330元，以及汐止區水源路293號美聯社買95元香菸，和新台五路的網路商店SENFIVE買980元用品。

新竹市開出2張，一張在東區統一超商千甲門市買27元鮮乳、另一張也在東區的太平洋崇光百貨新竹分店花375元買1件化妝品，

南投市光華里的行政院中興員工消費合作社也中了一張，花725元買8件食品；嘉義市西區達芙妮DAPHNE買2雙女鞋，花1370元。高雄市也有2張，左營區中華電信繳199元電信費、岡山區統一超商台興門市95元買香菸。

另外，200萬元特獎47551146也開出11張，金額最低的落在台中豐原區忠孝街的全聯福利中心，花26元買食品和聯合報；最高也只花了248元，在新北新莊區中港路的艾佳食品烘焙材料買烘焙材料。也就是說11張中獎發票都不超過250元，就幸運中了200萬元大獎。

賦稅署提醒中獎民眾，本期領獎期限至2019年5月6日止，連同去年9、10月仍在領獎期限（2019年3月5日以前）內尚未兌領8張1000萬元特別獎，合計還有22個特別獎等候領取，對中特別獎應儘速向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社或連江縣農會信用部兌獎。

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