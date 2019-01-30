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經濟部敲定離岸風電每度5.5元　工商界吐槽：誰買這樣貴的綠電

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▲▼經濟部公告新的再生能源躉購電價，工商界對於政府提出的新價格表示困惑，說整體還是偏高，不利於後續產業投資。（圖／資料照）

▲經濟部公告新的再生能源躉購電價，工商界對於政府提出的新價格表示困惑，說整體還是偏高，不利於後續產業投資。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

經濟部今天（30日）公布2019年再生能源躉購費率，其中離岸風電價格每度降為5.5160元，比起去年調降5.71%，工商協進會表示，無法理解經濟部為何會推翻去年底多次說明過的數據，另外躉購費率還是太高，會影響企業投資意願。

工商協進會傍晚發出新聞稿表示，經濟部將離岸風電躉購費率由去年每度5.8498元，調降到5.5160元，並維持階梯式費率，推翻「躉購費率審定會」去年底舉辦多場次分組會議及審定會議做成每度5.1元的決議，工商界呼籲，要經濟部對外詳細說明調整的原因。

工商協進會還說，今年離岸風電躉購價格5.5160元，與之前確定的「第二階段競標價格」，價差超過2倍以上，且整體費率還是偏高，恐造成未來20年底電價上漲，企業、全民負擔加重，影響企業競爭力及投資意願。

工商協進會指出，現在政府推動階梯式費率，採取前10年較高，後10年較低，不利風電後續的經營安定性，政府必須嚴格把關，避免外國風電業者在費率調降後，怠於營運，且增加國內銀行融資風險，影響國內供電穩定。

▼經濟部公告新的再生能源躉購電價，工商界對於政府提出的新價格表示困惑，說整體還是偏高，不利於後續產業投資。（圖／資料照）

▲▼經濟部公告新的再生能源躉購電價，工商界對於政府提出的新價格表示困惑，說整體還是偏高，不利於後續產業投資。（圖／資料照）

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