離岸風電滿發時數往上調　超過4500小時躉購費率打對折

▲經濟部公告最新的躉購費率，今年開始設定有滿發時數限制，超過部分躉購費率將會打折 。（圖／記者周書羽攝）

記者馮建棨、紀佳妘／台北報導

經濟部今天（30日）公告2019年再生能源躉購費率，爭議最大的離岸風電價格，從預告的每度5.1元最後拍板定案是每度5.5160元，另外預告的滿發時數提升到3730小時，超過部分再依級距讓躉購費率「打折」，最高價格會腰斬。

經濟部在去年11月預告今年度再生能源躉購費率，過去喊出要從每度5.8元降到5.1元，引發離岸風電業者大表不滿，甚至揚言會暫停在台相關投資，甚至撤出台灣，經濟部急於安撫，並且要業者「補考」，提交相關資料來佐證讓躉購價格提升。

最後經濟部今天公布最新再生能源躉購費率，最後確定各項能源別的躉購價格，太陽光電區分上下半年二期費率，上半年躉購費率落在每度4.1094到5.7983元之間，陸域風力1至30瓩級距為每度7.8759元、大型陸域風力則為2.5438元每度；離岸風力攝平均每度5.5160元；生質能及其他再生能源維持107年度水準。

▼經濟部公告最新的躉購費率，今年開始設定有滿發時數限制，超過部分躉購費率將會打折。（圖／記者馮建棨製）



值得注意的是，過去經濟部提出離岸風電滿發時數3600小時的天花板，超過部分價格就會調整，這也引發業者反彈，經過審議會拉鋸之後，最後敲定3750小時的限制，另外部分風場條件較好，經濟部設定每年滿載發電時數超過4200小時後，躉購費率就會打75折，若是年發電時數超過4500小時，躉購費率就會變成打對折，躉購費率每度只剩2.7580元。

經濟部說，會議中委員花很多時間在討論攝時間限制，在核定內就要給予業者一定的報酬，但是如果超過一定得範圍之外，就要依照國家財政狀況來衡量，且滿發時數這塊不是業者想努力就會有，這種自然變數不能讓民眾來全額負擔。

▼經濟部公告最新的躉購費率，今年開始設定有滿發時數限制，超過部分躉購費率將會打折。（圖／取自經濟部資料）