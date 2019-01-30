證交所放寬三種狀況　上市公司可豁免開重訊記者會



▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

為提升資訊揭露效益，台灣證券交易所今（30）日公告修訂重大訊息相關條文，放寬關係人交易適用重大訊息說明記者會的交易狀況，新增三種狀況可豁免開重訊記者會，其中包括上市公司關係人間交易不動產低於一定門檻、營建業從事一般營業行為及集團統籌租賃辦公室等交易，即日起立刻生效。

證交所表示，本次修訂放寬上市公司關係人交易適用重訊記者會的交易樣態，主要進行的三大調整為：第一，訂定上市公司關係人間的不動產交易重大性標準（交易金額達公司股本20%、總資產10%或新台幣3億元以上），若低於標準者豁免開說明記者會。

第二，營建業以自地委建、租地委建、合建分屋取得不動產等的一般性營業行為，免列入召開記者會事項。

第三，集團公司基於整體規劃需求，統籌租賃辦公室、土地廠房設備等再分租交易，也一併免除召開記者會。

證交所也指出，本次修正內容，除了配合2018年11月26日主管機關「公開發行公司取得或處分資產處理準則」新修訂內容修正相關重大訊息條文外，同時將上市公司受變更交易方法、停止買賣、終止上市處置以及上市公司遭檢調依法執行搜索情事，增列為應發布重訊事項。