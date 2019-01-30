花旗銀行大當機存款餘額出錯　銀行局說話了！

記者戴瑞瑤／台北報導

花旗銀行今天(30日)驚爆電腦大當機，有民眾到《ETtodya新聞雲》投訴，指出他在花旗網站查詢交易，卻發現系統當機，連存款餘額都變零。此事件驚動到銀行局，銀行局要求花旗銀行應該儘速妥適處理，維護客戶帳務資料正確及交易正常進行，確保客戶權益不受影響。

讀者在《ETtodya新聞雲》爆料，指花旗銀行上午疑似電腦系統大當機，花旗用戶的存款餘額帳戶全部歸零，帳戶可用餘額還被倒扣，包括花旗的網路銀行與ATM，結果都是一樣，引起不少花旗用戶恐慌。

▲花旗銀行今天爆發系統大當機，造成民眾存款餘額出錯。（圖／記者屠惠剛攝）

銀行局表示，花旗銀行今天系統問題，導致部分客戶於網路銀行或ATM查詢存款餘額有誤。依照花旗銀行對銀行局的說明，是有部分客戶帳戶資訊發生錯誤，主要就是花旗的資訊系統，今日凌晨進行例行性批次過帳時發生問題，部分檔案未傳輸成功，導致部分客戶的新台幣帳戶受到影響，花旗已經立即調查與處理，並於今日下午2時完成所有資料傳輸，確認所有客戶交易均被妥善處理，客戶權益不受影響。

銀行局強調，目前已經立即督促花旗銀行要儘速妥適處理，並要求花旗銀行應維護客戶帳務資料正確及交易正常進行，確保客戶權益不受影響。

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