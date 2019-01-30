離岸風電費率拍板每度調漲至5.5元　學者：政府沒有偏袒於開發商

▲離岸風電示意圖。（圖／歐風能源提供）

記者紀佳妘／台北報導

2019年再生能源躉購費率今（30）日正式出爐，離岸風電每度費率漲至5.5160元，專家表示，這是合理的躉購費率，「政府與開發商能夠取得一個平衡點，政府沒有偏袒於開發商」，也會讓開發商願意在台灣繼續投資，長期來看將有助於台灣經濟成長。

台灣綜合研究院院長吳再益表示，去年離岸風電躉購費率是5.8498元，今年度則為5.5160元，他認為「這是合理的躉購費率」，經過多方會議研商，「政府與開發商能夠取得一個平衡點，政府沒有偏袒於開發商」，此舉能挽留開發商繼續留在台灣離岸風電市場。

以台灣來說，這是第一次大規模推動離岸風電，雖然與全世界最早推動離岸風電的丹麥，以及近年來推動速度最快、規模最大的英國，相關發電條件差不多，不過風險卻比台灣小。

▲ 經濟部公布新版再生能源躉購費率，其中離岸風電是每度費率5.5160元。（圖／記者周書羽攝）

吳再益進一步分析，台灣發展離岸風電，在風力方面條件相當優越，像是台灣海峽的發電容量因數接近40%，但礙於「黑水溝」水下波動不小，建置水下的基礎設施具有不可測的風險。

經濟部在去年11月底預告今年再生能源躉購費率價格，有意從5.8元降至5.1元，引發離岸風電業者不滿，過去幾周動作頻頻，不過吳再益指出，今天敲定離岸風電每度5.5160元的價格，開發商有機會繼續留在台灣投資，且會按部就班照原定計畫進行。

吳再益說，政府推動「532」能源轉型目標，其中的2代表再生能源發電占比20%，如今離岸風電在多方面兼顧下，加上開發商願意在台灣推動離岸風電，若能按照原先承諾，達到重要零組件基礎設備的技術轉移，或在國內投資、設廠及採購，培植台灣離岸風電的供應鏈，「左手推動離岸風電，右手推動離岸風電的供應鏈」，透過中間橋梁「躉購費率」，雙管齊下有助於台灣長期經濟成長。