東森購物目標2021年上市　年薪破百萬的客服人員達33％　今年徵才上看500名

▲東森購物2018年12月單月營收年增32.7％，是東森集團旗下小金雞，規劃於2021年上市。（圖／記者徐文彬攝）

記者林淑慧／台北報導

東森集團副總裁暨東森國際董事長廖尚文今（30）日表示，集團旗下小金雞東森購物，2018年12月營收達14.5億元，年成長幅度高達32.7％，而在東森購物客服團隊中，年薪破百萬者佔33%，集團一直有讓其進入資本市場的計劃，目標於2021年上市。

東森國際今日舉行新春媒體餐敘，董事長廖尚文、發言人鄭應娜率領經營團隊，報告去年度營運成果與集團近期發展概況。由於東森集團近年加速O2O發展腳步，未來國際化佈局的走向也備受外界關注。

▲東森集團副總裁廖尚文表示，自然美、草莓網、東森購物的三方結合，可望加速集團推進國際市場的發展。（圖／記者湯興漢攝）

廖尚文表示，去年東森購物為了擴大事業版圖，除併購香港草莓網，跨足全球電商，並與自然美結盟展開線上與線下強強合作，搶攻全球美妝保健行銷通路，兩大併購行動推動去年營收及獲利大幅成長。

在雙12及耶誕節檔期的助陣下，東森購物加上草莓網2018年全年營收達173億元，年成長24%，稅後淨利為5.89億元，推升每股稅後純益（EPS）達5.8元，表現不俗。

為因應事業版圖快速擴張，廖尚文指出，東森購物今年也將針對電話行銷人員展開大規模徵才，將在全台開出500名職缺。在東森購物客服團隊中，年薪破百萬者佔33%，東森希望藉此吸引更多資優員工加入東森大家庭，利潤同享，共創雙贏。

法人表示，東森購物併購草莓網後，在全球擁有超過1000個批發代銷的合作夥伴，如亞馬遜、eBay及小紅書等知名電商，銷售版圖橫跨全球230個國家及區域，預估今年營運可望持續成長，挹注公司營運表現可期。