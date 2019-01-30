永大董事會通過收購案　日立備好216.5億元資金

▲HITACHI。（圖／達志影像／shutterstock）

記者姚惠茹／台北報導



永大（1507）昨天（29日）董事會通過日立收購案，日立今天（30日）發出聲明，為了公開收購進展順利，已經準備新台幣216.5億元自有資金進行公開收購，並強調收購價格是按照去年宣布收購時，前一日股價加上20%溢價所得出結果。

日立聲明指出， 株式會社日立製作所透過全資子公司台灣日立電梯股份有限公司，以全數取得在台灣證券交易所上市之台灣電梯企業永大機電工業股份有限公司已發行且流通在外之股份為目的，於2019年1月17日至3月7日，以每股新台幣60.0元的價格進行公開收購，並就本次公開收購於1月29日召開的永大機電董事會，已決議通過對其股東建議案，決議顯示了本公開收購進展順利，日立已準備新台幣216.5 億元自有資金進行公開收購。

日立表示，日立與全資子公司株式會社日立大廈系統共計持有永大機電11.7%的股份，並計畫透過本次公開收購，將該公司納為全資子公司。在本次公開收購之前，日立與持有永大機電4.3%股份的永大機電創始人許作立先生已就許作立先生將應募本次公開收購之事宜簽訂合約。



日立特別強調，本次公開收購完全符合台灣政府相關法令規範。至於本次每股新台幣60.0元的公開收購價格是基於日立發表本次公開收購計劃前一天，2018年10月25日的股價，並加上20%溢價計算得出的價格，律盟聯合會計師事務所已就本次公開收購價格之合理性予以分析，並出具了合理性意見書。



日立與永大機電於1966年在永大機電成立後，即展開業務合作，隨後1968年日立正式投資永大，雙方維持了50年的合作關係。日立認爲兩家公司在尋求事業進一步發展上，的確是彼此最佳的合作夥伴。透過本次公開收購，永大機電將進入日立集團，不僅可擴充產品組合，並可運用日立以IoT為主的先進技術優勢，進一步強化產品競爭力和維護服務水準，以擴大在大陸與亞洲之事業。