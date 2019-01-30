用台灣Pay發紅包8元以上　可抽iPhone手機

▲透過台灣Pay發紅包，可以抽手機。（圖／業者提供）

記者吳靜君／台北報導

利用台灣Pay發紅包，只要8元以上就有抽獎機會，最大獎還可以抽黃金、iPhone XR、8,888元，讓台灣Pay的使用者在過年可取得好彩頭。

本周開始各大銀行都開放民眾換新鈔，以因應農曆春節發紅包的需求，財金公司今(30)日表示，春節發紅包有新招，不必再跑銀行排隊領新鈔囉。今年台灣Pay攜手12家金融機構一起推出台灣Pay發紅包、享優惠、抽大獎。無論是想試手氣抽大獎或現金，想在過年討個好彩頭、喜歡人人有獎的民眾，只要在春節活動期間，使用11家銀行的行動銀行APP或台灣行動支付APP進行，以「台灣Pay」掃碼轉帳方式發送紅包，即可享現金回饋最高10%或抽獎優惠。

為了鼓勵民眾使用台灣Pay，財金公司祭出超級大獎來吸引民眾，包含豬年版的黃金條塊1台兩(市價約5萬元)、可抽iPhone XR 64G等。但如何才能夠抽得大獎呢？民眾可以透過「台灣行動支付」APP綁定金融卡，1月28日至2月28日，以「台灣Pay」掃碼轉帳8元以上，每筆轉帳都有抽獎的機會。

以華南銀行、新光銀就祭出手機及禮券等好禮，於1月17日起至2月底，使用華銀行動銀行APP進行台灣Pay掃碼轉帳，可抽iPhone XR 64G、iPad mini 32G、5,000元百貨禮券等多重獎項

還有抽紅包的的活動，像是台灣銀行、土地銀行的行動銀行APP，以台灣Pay掃碼轉帳發紅包，最大獎為8,888元大紅包，其他還有888元、88元、8元等紅包；三信商銀、日盛銀行則是中獎率超高，每筆交易立即抽獎，分別抽出8萬名和5.6萬名幸運兒送出88元、66元…等禮金；而第一銀行送出2萬個8元至888元的發財金，台灣企銀則是發出1,000名百元紅包；另彰化銀行、兆豐銀行送出最大獎柴寶幣1萬6,800元(10柴寶幣等於現金1元，所以最高就是給現金1680元)及M Point 1萬6,888點(M Point2點等於現金1元)。

合庫的行動銀行APP進行台灣Pay掃碼轉帳100元以上，享10%現金回饋，單筆最高回饋60元，每人最高回饋5筆；台銀、華銀還針對掃碼轉帳發紅包的早鳥民眾，加碼提供8元吉祥紅包，分別限量前1萬名、及1.5萬名。