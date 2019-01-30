聯發科Q4毛利率38.9%　四年來同期新高

▲聯發科執行長蔡力行。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯發科（2454）今（30）日舉行法說會，去年第4季，毛利率38.9%，較上季增加0.4個百分點，是四年來同期高點，每股賺2.42元；全年營收為 2380.57億元，微幅減0.07%，全年每股獲利13.26元。

聯發科去年第4季營收608.92 億元，季減 9.2%，毛利率提升0.4個百分點至38.9%，每股純益2.42元。總計聯發科去年營收2380.57億元，年減少0.07%，營業利益161.82億元，年增64.8%，去年全年淨利207.82億元，年減13.7%，毛利率提升2.9個百分點至39.5%，每股獲利13.26元。

蔡力行表示，聯發科去年第4季營運符合預期，去年獲利結構有明顯改善，從全年合併毛利率來看，從前年的35.6%提升到38.5%。

此外，在審慎分配既有資源、營收持平情形下，在營業利益較前年大幅成長，超過60%；同時在產品競爭力和新市場拓展有相當好的進展。

展望第1季，蔡力行表示，第1季相對疲弱，要成長不易，會透過產品組合強化，及推優化消費體驗的產品，維持行動運算平台營收。即便成長疲弱，第1季還是會推出新品Helio P90晶片，不犧牲功耗前提下，大幅提升AI功能，且在多媒體表現領先同業，預計第1季小量試產，第2季放量。

毛利率部分，聯發科執行長表示，隨著產品結構改善效益持續顯現，今年毛利率可望持續改善，第1季毛利率將約38%至41%，全年將以40%為努力目標。



蔡力行表示，在2020年5G換機潮來臨前，會積極布局，相較4G轉換潮，將會更加勝利。