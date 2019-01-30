路透引述郭台銘特助訪問　胡國輝：鴻海考慮擱置美國投資案

▲鴻海旗下富士康美國威州廠破土動工。（圖／達志影像／美聯社）

記者姚惠茹／綜合報導

鴻海（2317）董事長郭台銘特助胡國輝接受《路透社》專訪，談到富士康在美國威州的面板廠投資案，因為勞動力拉高電視面板成本高昂，透露鴻海目前將考慮縮減或擱置計畫，並打算將原本投資項目承諾的製造業人力，改為聘用工程師和研究員。

報導內容提到，鴻海赴美投資案被美國總統川普讚為「美國製造」的典範，鴻海並在項目中獲得減稅優惠，不過最初打算在威州生產可用於電視與其他消費產品的大尺寸LCD面板，後來改為生產尺寸較小的面板，而現在郭台銘特助胡國輝接受專訪則表示，鴻海正在考慮可能縮減或擱置威州廠計畫，主要原因就是美國製造的電視螢幕成本過高，因為勞動力支出高昂的關係。

胡國輝表示，電視面板已經無法在美國競爭，因此與其專注在LCD面板製造，鴻海想要在威州創設一個多用途的「技術中心」，主要將以研究設施、包裝和組裝業務為主，還將生產專門用於工業、醫療保健和專業應用的產品，並強調，鴻海不會在威州建造一座工廠，不能用工廠的角度檢視鴻海在威州的投資。

此外，胡國輝表示，對鴻海有利的模式，應該是在大中華地區和日本生產LCD面板，再運到墨西哥進行組裝，最後再將成品運到美國，獲利能力較高，並提到威州廠的職缺需求，估計約有四分之三是研發與設計，而非一般的製造業人力。