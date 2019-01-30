影／仁寶越南廠力抗貿易戰　 將招募7000大軍

記者周康玉／台北報導

因應中美貿易帶來的不確定性，仁寶表示，如果今年3月談判結果不順利，將以越南為主要基地，首批招募員工6000、7000人，台灣則是要在擴編3000人，但有待供應商一同做決定。

此外，由於Apple Watch等智慧裝置需求旺盛，仁寶也重啟重慶廠區，今年六月會完成重慶二廠，加上原本的3個廠，重慶下半年將會有4個廠同時運作。翁宗斌表示，重慶擴廠是原本就規劃好，因為穿戴裝置代工業績一直在成長，產品線也一直在擴充。

生產基地的遷移主要還是以人口、土地取得容易、政府效率等因素作為考量。仁寶副董事長陳瑞聰表示，除了越南之外，菲律賓、印度也有在評估。至於和碩、鴻海等代工廠紛紛前進印度，陳瑞聰表示，印度主要是內需市場，但對仁寶進駐越南多年，會以越南為主，管理比較方便。

陳瑞聰表示，重新召募、生產都是非常麻煩的事情，一切靜待中美雙方3月談判結果。如果談判不好，三月就準備要「忙翻了」。長遠看來，大陸人工越來越貴的情形下，越南布局還是長期方向，只是速度快慢而已。

許勝雄表示，會以越南作為主要海外基地，主要因為越南是進入大陸的門戶，也是東協當中，簽署最多自由貿易協定（FTA）最多的國家，加上越南加入了跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），東協從越南出口比例高達83%，是僅次新加坡優惠關稅最多的國家，所以越南是首選。