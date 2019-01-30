影／仁寶接班無縫接軌　去年營收衝破9000億、今年繼續當筆電一哥

記者周康玉／台北報導

仁寶今（30）日舉行旺年會，並對於去年營運成果做總結。仁寶副董事長陳瑞聰表示，去年下半年超越廣達，成為「筆電一哥」；今年大環境不確定性仍高，但期望出貨數量和營收維持成長的目標。

仁寶去年營收達9677億元，年成長8%；全年出貨量達8300台，其中電腦4000台、非電腦類出貨4300台，順利在去年下半年拿下筆電一哥的寶座。

陳瑞聰表示，去年7月將總經理一職交棒出去，由翁宗斌接班，是一個無縫接軌接班，且成績斐然，尤其在去年遇上缺料、CPU短缺、中美貿易等干擾，整體業績還是成長，很不容易。

今年中美貿易看來沒那麼容易解決，不確定性仍高，但還是期望不只是出貨數量上有成長，營業額上面會繼續成長。

總經理翁宗斌表示，他在接棒這半年來做了最重要的事就是內部整合，包括智慧裝置和電腦等部門都做了採購、研發及工廠等各方面整合，提升效率和競爭力。至於在新產品布局，也慢慢有些成果，期望今年在兼顧和營業額成長外，獲利和績效的改善是今年目標。

從產品項來看，筆電部分要看英特爾CPU供應狀況，順利的話，筆電有機會比去年稍微成長，如果不順利至少能持平；非筆電部分，則期望能年成長40%，成長幅度大於去年的33%；翁宗斌強調，前提是筆電同步成長。

▼仁寶尾牙，副董事長陳瑞聰（左起）、董事長許勝雄、總經理翁宗斌。（圖／記者周康玉攝）