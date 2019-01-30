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私募基金KKR砸478億收購完成　榮化私有化下市創石化業首例

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李長榮化工釀氣爆？SGS人員檢驗。

▲榮化今日將完成私有化下市，成為台灣石化業首例。（示意圖／資料照）

財經中心／綜合報導

成立逾半世紀的榮化（1704）日前無預警宣布，將以每股56元、總價478億元出售給私募基金KKR，如今完成股份轉換協議，轉為一家私有化公司，今（30）日正式從證交所下市，結束長達41年的上市生涯。

李長榮化工公司因為高雄氣爆案重創元氣，從去年7月宣布將由國際私募股權基金KKR以股份轉換方式收購下市，KKR國際投資機構將以現金支付榮化普通股股東每股新台幣56元、收購榮化公開流通的股份，總市值高達新台幣478億元。

這起結合案引起外界高度關注，公平會隨即也在去年11月召開會議，認為收購完成後將不會改變原有產品市場結構或競爭態勢，加上參與結合事業所涉產品並無其他法令、資本額、原材料取得來源及關稅障礙等市場進出限制，因此並無限制競爭的疑慮，依照公平交易法第13條第1項規定，准許這樁收購案。

榮化董事長洪再興表示，很高興能與KKR成為長期夥伴，共同邁向下一個階段。KKR在全球各地支持企業成長方面擁有良好的成功經驗；藉助KKR的專業知識可望加速公司的發展策略，使公司能更準確地預期並滿足台灣及全球客戶不斷演變的需求。

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