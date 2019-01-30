影／仁寶年終加三節3個月起跳　增加288位新生兒

記者周康玉／台北報導

仁寶今（30）天舉行旺年會，主題為「仁寶世代 迎向未來」，同仁最期待年終獎金也即將入帳，仁寶集團董事長許勝雄表示，年終以2個月為標準，加上中秋、端午各半個月，全年至少三個月年終。

許勝雄表示，他一直主張公司家庭化的企業文化，包括所得來源的分享，年終獎金只是一部分。仁寶年終獎金以2個月做標準，好一點的4、5個月都有，加上中秋、端午各半個月，全年12個月本薪外，至少可領三個月年終，且不包括分紅。

許勝雄也關注社會老年化、少子化現象，八年前就實施「六六專案」，同仁每生1個寶寶就可得6.6萬獎金。許勝雄透露，稍後他在旺年會當中，會宣布此專案會再延長一期、也就是三年。

許勝雄也系出鼓勵生育的成果。去年仁寶集團增加了288位仁寶寶寶，實施六六專案以來，仁寶一共誕生了2703位新生兒，旗下金寶則是1008位，兩公司相加八年來增加了3711個寶寶，更發出了2億4492萬元個生育紅包，成績斐然。許勝雄說，今年還會持續實施一期，也就是三年的「六六專案」。

仁寶今年因為員工增加1000多人，因此尾牙席開700桌起跳，較去年600桌足足多100桌，最高獎金20萬元，總獎金挑戰去年的7000萬元。除了請來黃子佼主持，更請來動力火車、畢書盡、林明禎等實力派歌手，金曲歌后徐佳瑩作為壓軸，讓同仁high到最高點。

▼仁寶尾牙，副董事長陳瑞聰（左起）、董事長許勝雄、總經理翁宗斌。（圖／記者周康玉攝）