終於敲定！離岸風電5.5元比預告高0.4元　經部盼穩助再生能源發展



▲▼經濟部今天宣布再生能源。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

經濟部今天（30日）宣布2019年新版的再生能源躉購費率，由於過去預告費率太低引發再生能源業者抗議，經過長達2個月的拉鋸，最後離岸風電訂出每度5.5160元的價格，太陽光電則是每度4.1094到5.7983元。

經濟部在去年11月底預告今年再生能源躉購費率價格，想從去年的每度5.8元降到5.1元，引發離岸風電業者大表不滿，有風電業者直接暫停在台灣的投資計畫，另外也在能源局聽證會上大吐苦水，並且持續提出相關事證，最後經濟部今天召開再生能源躉購費率審議委員會，會中決定相關費率，最後離岸風電敲定是每度5.5160元，比起去年減少5.71%。

經濟部表示，國際價格受電業制度、開發環境完整度、開發商營運策略等因素影響，審定會依照實際發生的成本費用做為計算基準，制定出適合我國發展環境的躉購費率，今年費率及計算公式採用的數字都是市場實際成交或可佐證數據等資訊，審定出公平合理的費率水準，並兼顧再生能源技術發展趨勢，後續仍以最審慎的態度處理再生能源電能躉購費率相關課題，為我國再生能源產業奠定良好的發展基礎。



能源局長林全能表示，這次離岸風電價格會提高，因業者提出初期設置成本偏高，並且提出相關佐證數據，因此最後才敲定相關價格。林全能說，由於受到前及規劃及併網成本有些沒有列入，另外受限天候狀況及海面施工天數比外國少，且我國開發經驗、水下基礎設施的形式都與國外不同，因此才會讓這些列為必要負擔成本。

【躉購費率】

政府發展再生能源時，由於目前市場經濟規模仍小，但相關技術價格高，每發一度電成本遠比平均電價高出許多，依照再生能源發展條例當中說明，政府在採購綠電時，會補貼部分價格以利綠能發展，這項價格就被稱為躉購費率。

