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11-12月發票14位千萬幸運兒出爐　超商買27元鮮奶就中獎

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▲▼ETtoday新聞雲APP可以輕鬆對統一發票。（圖／記者許力方攝）

▲ETtoday新聞雲APP可以輕鬆對統一發票。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部將於今（30）日下午對外公告去年11-12月統一發票中獎明細，此次中獎號碼為「88515559」，有14位幸運兒中獎；另外，200萬元特獎號碼為「47551146」，中獎張數為11張。其中有幸運兒在7-ELEVEN新竹市東區的千甲門市買鮮奶27元就中千萬大獎。

這次1000萬大獎裡，台北市有4張全家北投區明德門市買全家鍋貼與茉莉蜜茶，消費金額60元、信義區的新光三越停車90元、台北火車站的誠品買食品60元、在網路商店生活市集，位在南港區三重里三重路創業市集，也開出了1張，消費食品60元買食品；新北市也開出4張，7-ELEVEN（小七）中和區立言門市買麵包35元、全聯三重區的集美門市泡沫紅茶、阿華田、果菜汁、孔雀香酥脆等，共計花330元、另一家則是汐止區水源路293號的美聯社，購買菸品95元以及位址在汐止區新台五路的網路商店SENFIVE購買用品980元。

新竹市則也開出2張，小七在東區的千甲門市購買瑞穗鮮奶27元、以及在新竹東區中央路239號上的太平洋百貨，買化妝品375元；南投縣南投市光華里光華十路台灣省政府員工合作社賣出的食品725元；嘉義市1張，為在西區國華里中山路的達芙妮買女鞋1370元；高雄市2張，小七岡山區台興門市買香菸，花95元以及中華電信在左營區新上里至聖路的電信費199元。

200萬元特獎獎號為「47551146」這次中獎張數有11張，其中台中市內的全聯豐原區忠孝門市只花的主要購買台鹽特級碘鹽、報紙共26元。

▼107年11-12月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊。（圖／取自財政部）

▲▼107年11-12月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊。（圖／取自財政部）

▲▼107年11-12月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊。（圖／取自財政部）

▼107年11-12月期統一發票200萬元特獎中獎清冊。（圖／取自財政部）

▲▼107年11-12月期統一發票200萬元特獎中獎清冊。（圖／取自財政部）

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關鍵字：統一發票,中獎,千萬元,14張

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