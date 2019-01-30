春節客運業者49家喊卡連上9天班　勞長：交通部可來申請廢止

▲勞動部今日前公告客運業鬆綁七休一規定，不過49家客運業者目前仍維持七休一規定排班。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

今年春節9天連假即將到來，為解決運輸需求，勞動部日前放寬客運業七休一規定，必須符合4個附加條件，司機最多可以連上9天班，不過全台49家公路客運業者仍維持勞基法原先規定排班，勞動部長許銘春今（30）日表示，當初是按照交通部送件審查，若未來沒有需求要放寬，交通部也可以來申請廢止。

勞動部23日公告客運業鬆綁七休一，配合交通部執行疏運計畫，於年節、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之日，因應公眾生活便利所需，汽車客運業鬆綁七休一有4個附加條件，包括「勞工連續工作不得逾9日」、「勞工單日工作時間逾11小時的日數，不得連續逾3日」、「每日最多駕車時間不得逾10小時」、「連續2個工作日之間，應有連續10小時以上休息時間」。

▲勞動部長許銘春。（圖／記者謝盛帆攝）

交通部長林佳龍日前為保障消費者權益，喊話要公開10休一方案的客運業者。按照公路總局目前調查，全台49家公路客運業者以勞基法規範的七休一方式進行排班，外界普遍認為，此舉無疑是打臉勞動部。

勞動部長許銘春表示，當初是根據交通部來函審查放寬七休一，不過業者沒有需求，當然很好，勞動部也樂見，會跟交通部長林佳龍一起努力。

許銘春指出，交通部本來就是主管機關，交通部願意重視客運業駕駛長期超時、人力不足的問題，值得肯定。若這次春節連假長達9天，並沒有放寬的需求，交通部也可來申請廢止這項規定。