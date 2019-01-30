▲國際DNS服務商2/1進行測試，約9%使用者連線受影響，NCC緊急因應。（圖／資料照）

記者林睿康／台北報導

因應2月1日國際DNS FLAG DAY符合性功能測試，國家通訊傳播委員會（NCC）今天（30日）提出警示，並呼籲網路DNS設定為公共DNS者要注意，如有部分網站連接困難，財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）已經針對網域名稱管理者及網路服務供應商（ISP）及一般使用者提供解決方案和諮詢服務。

NCC說明，DNS（網域名稱系統）是網際網路的一項服務，它作為將網域名稱和IP位址相互對映的一個分散式資料庫，能夠使人更方便地在Web 瀏覽器中輸入網域名稱，查詢和存取所需資料。

NCC表示，這次參與DNS FLAG DAY活動的公共DNS服務商包括Google（DNS伺服器位址：8.8.8.8）、IBM/Quad9（DNS伺服器位址：9.9.9.9）、Cloudflare（DNS伺服器位址：1.1.1.1）以及Cisco的OpenDNS（DNS伺服器位址：208.67.222.222）。本次活動將影響到上述公共DNS服務商連線的使用者造訪舊版的DNS協定網站，若公共DNS服務商沒啟動備援機制將無法順利連線完成網域名稱解析工作，可能發生連線反應變慢或無法連線的情形。

NCC強調，上述公共DNS服務商需要民眾自行設定，使用比例約占全部DNS使用者的8%-9%。為避免因公共服務商的測試導致民眾連線網站受到影響， TWNIC已針對網域名稱管理者及網路服務供應商（ISP）及一般使用者提供解決方案：

第一類是對網域名稱管理者及網路服務供應商（ISP）：請先瞭解DNS伺服器是否完整支援EDNS協定，請至https://dnsflagday.net/ 進行檢測，若經檢測有問題時，請依該網頁的說明進行修正。

第二類是對一般使用者：如果前述公共DNS的使用者，如2月1日當天發現網站無法連線時，可以將DNS更換為ISP所提供DNS之IP位址或TWNIC的101.101.101.101，便可順利連線。TWNIC所提供之Quad101 免費公共DNS 服務請詳https://101.101.101.101。