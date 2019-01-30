影／iPhone真的要降價了！美元上漲成本蘋果自己扛

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蘋果打算調降部分海外市場的iPhone售價。由於強勢美元拉抬部分地區的iPhone售價，去年新款iPhone銷售疲軟，為此蘋果決定將iPhone定價與當地貨幣掛鉤而非美元，預計部分地區的將因此降價。這是蘋果iPhone問世12年來第2次降價。

▲由於強勢美元拉抬部分地區的iPhone售價，去年新款iPhone銷售疲軟。（圖／達志影像／美聯社）

路透報導，此舉主要是為了挽救iPhone銷售，特別是中國大陸這樣的海外市場。過去一年來美元升值了10%，這使得蘋果的產品售價較市場其他競爭對手貴得多。為此，蘋果擬調降部份海外市場的iPhone售價。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）周二（29）提出了該計畫，「我們決定將部分地區的iPhone價格調回與當地一年前相當的水準，已幫助這些地區的銷售。」蘋果並未透露哪些國家的iPhone售價將進行調整，不過有消息指出，自本月稍早，部分中國大陸通路已開始削減iPhone售價。

庫克坦言價格的確是造成銷量下滑的原因之一，雖然這個問題在美國影響不大，但對中國大陸及土耳其等新興市場國家來說，由於當地貨幣兌美元大幅貶值，使這些國家及地區的iPhone售價較前一年貴得多，消費者因此必須承擔美元走強的成本。蘋果擬將iPhone定價與當地貨幣掛鉤的作法，實際上就是意味著蘋果將承擔這些成本。

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