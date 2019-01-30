金豬年星座命盤大解密　這兩星座今年財運最旺

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農曆春節即將到來，大家都希望能在新的一年財運亨通、萬事如意，星星教授安格斯今（30）日在ETtoday新聞雲節目《雲端最有錢》中就分享了哪些星座今年在財運、桃花運等方面會有不錯的表現。

正財運最旺：巨蟹座、獅子座

安格斯表示，巨蟹座去年身體比較差，今年將會是「堅守本位能突圍」的一年，上半年平平，只要能撐過上半年，不管是工作或投資都會出現好的變化。而獅子座方面，今年必須要「低調布線別出頭」，獅子座今年投資機會非常多，但必須要注意，今年必須要分散為小額投資，且不要當帶頭的人，也就是老闆、負責人等等，最好是低調收錢就好。

偏財運最旺：射手座、水瓶座

安格斯指出，射手座今年是「賭運狂妄非常人」，今年射手座不管是在投資或是事業上都值得賭一把，可能會帶來意想不到的好運，他也建議射手座若是出國到澳門或是拉斯維加斯的那種賭場，也可以進去試試手氣。水瓶座方面，今年宜「跟風向走別戀棧」，例如在投資方面，若是覺得市場風向不對，應該立刻收手，千萬別戀棧，這其實也與水瓶座本身的個性相似。

▲巨蟹座跟獅子座今年的正財運相當旺。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

正桃花運最旺：雙魚座、獅子座、巨蟹座

安格斯表示，桃花泛指戀愛與人緣，而今年行銷、創意、公關與教育這幾個行業發展將會非常不錯。而12星座當中，雙魚座的桃花相對最旺，是「職場曖昧助發財」的一年，在職場中宜用自己的桃花來幫助自己賺錢，但要注意曖昧的分吋。

獅子座在過去5年發展其實一直都沒有想像中好，今年將會是「互取所需選擇多」的一年，桃花運在今年相當的混亂，因此獅子座必須要分清楚身邊的桃花，學習如何利用這些桃花來幫助自己。巨蟹座則是相當容易陷入三角關係，且非常有機會取得勝利，但必須要去思考，若是贏了，會造成什麼樣的後果。

職財危機壓力大：摩羯座、雙子座、金牛座

摩羯座今年「意外支出過分多」，很可能身邊親近的人會一直找麻煩，造成意外支出過分多。因為摩羯座平時習慣壓抑，若是今年在職場受到欺負，私底下一定要紓壓。雙子座今年則是「強敵環伺需要盟友」，今年雙子座的小人運堪稱最旺，為避免自己遭受小人突襲，雙子可能必須要先發制人。金牛今年則是「東奔西走忙救火」，雖然今年仍會賺錢，但恐怕必須要常常捧著金錢到處救火，甚至救不是自己的火。