台股金狗年封關連3紅　台指期力拚小漲4點收9926點

▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股今（30）日金狗年封關，不過隨著台積電晶圓出包，抑制相關族群股價承壓，加上美中貿易戰談判尚未明朗化，整場多空激戰，終場小漲0.67點，漲幅0.01%，收在9932.26點，成功連3年封關收紅，台指期也跟上這波反彈行情，尾盤上漲4點，以9926點作收，成交量8萬3952口。

蘋果財報符合市場預期，美股4大指數漲少跌多，台股今天整場在平盤上下震盪，以9915.97點開出，盤勢由黑翻紅，指數試圖力拚萬點大關，不過尾盤漲勢暫歇，終場僅小漲0.67點，收在9932.26點，成交量991億元。

台指期也陷入震盪走勢，今天以9925點開出後，盤中一度壓回盤下游走，隨後盤勢由黑翻紅，3大期指各自表態，其中電子期指跌幅0.23%、金融期指則上漲0.27%，終場小漲4點，以9926點作收，漲幅0.04%，成交量8萬3952口，仍站不回萬點關卡。

期貨分析師表示，按照過往機率，年後開紅盤的機率高達6至7成，不過今年春節休市時間較長，加上中國國務院副總理劉鶴將率領代表團到美國協商等因素影響，將會衝擊年後盤勢情況，若國際情勢尚未有重大利空消息出現，年後將以區間震盪走勢為主，不過整體來看，台指期開紅盤機率是有的，不過是開高走高或開高走低則有待觀察。