「神靈巧琢」　新港奉天宮神像攝影展登場

▲新港奉天宮神像攝影展。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「神靈巧琢—新港奉天宮與新港地區寺廟傳世神像攝影展」由新港奉天宮主辦、壹加壹創意工作室郭肯德攝影師承辦，30日上午十點於奉天宮凌霄寶殿二樓展覽廳盛大開展。新港鄉長林茂盛、新港奉天宮董事長何達煌、新港奉天宮副董事長林秀琴、嘉大教授李明仁、藝術高中王崇懋、嘉義縣議員陳文忠、新港文教基金會董事長陳政鴻、大興宮主委林瑞銘共同揭幕。



嘉義縣政府暨嘉義縣文化觀光局執行「106年度嘉義縣新港鄉文物普查登錄建檔計畫」，統計新港鄉列冊追蹤文物共148件，其中佛神像雕刻達百年以上就有60多件，詳盡地為新港23個村落，各大小庄頭之間坐落52間重要的宮廟留下珍貴的紀錄。



董事長何達煌表示，本次展覽網羅新港鄉各間寺廟共47尊的傳世神像文物，是臺灣首次文物普查的成果攝影展，其中包含新港奉天宮的開臺媽祖像、四街祖媽像、已列一般古物身份的太平媽像、溪北六興宮的正黑面三媽像、南港水仙宮的水僊尊王神位牌、項羽像、協天宮的關聖帝君像，以及新港大興宮鎮殿保生大帝像等，所有文物皆為首次完整曝光。



此次力邀四位粧佛藝師參展，分別是鹿港施自和藝術創作工作坊施世瞳、台北廬山軒陳寬宏、桃園吳政男神佛雕刻工作室吳政男、崙背信興神佛雕刻鋪林千翔，透過現代粧佛工藝的現場展出，與傳世神像文物照片的並列，讓觀眾欣賞、綜覽與神遊百年來粧佛藝術的千貌百態。





展出日期

傳世神像攝影展 1/30~4/30

粧佛展出日期 1/30~2/25

展出地點 新港奉天宮二樓凌霄寶殿2樓展場