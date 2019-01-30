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前股后過年產線罕見停5天、員工憂放無薪假　公司：考量成本

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▲▼中華精測，總經理黃水可 。（圖／記者周康玉攝）

▲中華精測總經理黃水可 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

往年生產線都是全年無休的，但前股后精測傳出今年過年罕見歲修5天，員工抱怨沒辦法賺加班費了，甚至憂心過完年是否會放無薪價？精測不諱言表示，今年就是因為手機銷售不佳，大環境景氣不好，考量公司營運成本，加上今年首度實施勞基法四二制（做4天休2天），將人力調整至過年前後上班，是近年來首次過年期間停止運作。

精測日前（1/21）發出內部信件指出，因應業務調整計劃，將於2月4日至2月8日期間全廠歲休，2月9日恢復上班，且歲休期間作四休二已排上班者，經主管評估無出勤需求的話，也需要填寫請假單。

精測生產線員工大約400人，依據開出產線，每年至少會有50人在過年期間加班。員工憂心，近年來產線從未在過年期間停擺，是否下一波就是無薪假？

精測表示，由於公司歐美客戶比重達六~七成，每年過年都會依據當時訂單調配產能，部分產線開出，但今年確實全部停止運作，近年來首次，休假期間五天也是近兩三年來相對較多的一次。

精測表示，可以理解產線員工想趁著過年賺加班費的心情，畢竟從2008年金融海嘯以來，同時不少科技大廠實施工業4.0（產線自動化），很多公司都會撙節調整人力，但即便是當時的不景氣，精測也沒有放過無薪假。

從金融海嘯以來，精測總經理黃水可就秉持「忙碌加一點小班、景氣淡就正常上下班」，維持人事成本緊一點、效率高一點的做法，希望降低景氣對公司人力的衝擊。

精測表示，這回遇上十年景氣的大循環，公司不得不考量營運成本，希望能降低直接人員加班的成本，在年前先把能做的做好，休養生息，等到景氣復甦時，希望同仁也願意幫忙加班。

 

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關鍵字：精測,股后,歲修,無薪假,過年,停工

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