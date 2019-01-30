庫克認了！iPhone售價確實太高　但問題出在匯率及補貼

▲蘋果執行長庫克坦言價格的確是造成iPhone銷量下滑的原因之一，但問題出新興市場的匯率與補貼。（示意圖／CFP）

財經中心／綜合報導

新款iPhone銷售不佳，除了受到整體智慧型手機銷量下滑影響外，大多數人都將矛頭指向售價。面對iPhone售價太高的質疑聲浪，蘋果執行長庫克首度正面回應，坦言價格的確是造成銷量下滑的原因之一，但這個問題對美國影響不大，問題出新興市場的匯率與補貼。

科技網站MacRumors報導，iPhone XS的售價與iPhone同樣是999美元，而螢幕較大的iPhone XS Max則貴了100美元。至於被視為入門款的iPhone XR受價為749美元，位於iPhone 8、iPhone 8 Plus之間。庫克認為，去年推出的新機售價與前一年相比其實差距很小。

然而，由於近期美元走強，新興市場的iPhone售價進一步提高，使銷售疲軟。為了降低差距，蘋果在某些地區已經吸收了部分成本，以更貼近當地價格。庫克接受路透訪問時表示，屏果正在考慮降低一些新興市場的iPhone售價。

另外，在日本這樣的發達國家，缺乏補貼則式另一個主要因素。即便美國已不再有補貼銷售的策略，但對日本用戶來說，他們仍願意以199美元的價格購入iPhone 6或iPhone 6S，而不願花費749美元買進最新的iPhone XR。為此，蘋果正努力透過舊換新折價及分期付款來解決補貼問題。

庫克在另一份聲明中表示，蘋果的所有設備都經久耐用，一些使用者開始選擇盡可能地延長產品的使用年限。事實上，蘋果的產品週期確實已延長，升級率較上季預期還少，庫克對此表示，「我相信，製造出高質量的優質產品對客戶來說是最好的。」