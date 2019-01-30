跟監案　新光公主臉書：台灣比新加坡　法治又可混水摸魚

▲華南王子林知延、新光公主吳欣盈纏訟尚未落幕。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

銀行副董事長林知延被控在妻子、也是新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，檢方依妨害秘密罪起訴林與律師劉宗欣、二名徵信社業者，台北地院審理認為，林取得老婆的行程資訊，都是公開性質，判四人無罪，吳欣盈今(30)日再發臉書。

吳欣盈表示，對於被跟監一案，一審法院開我國司法史上GPS追蹤侵犯隱私權無罪之首例，而且一審耗費了兩年的時間、換了三個合議庭、六名法官。自2013年事發至今已超過五年，始終相信法院明鏡高懸，終將給予公允的判決。

她的臉書說，之前有外國人跟吳欣盈曾經提過：「台灣比起新加坡，是法治但又可以混水摸魚的地方，真好。」當時不知道該外國人是諷刺還是誇獎。民主國家就是要靠法律來保護人民，如果司法沒有一把尺放諸各案皆準，那又有什麼意義？

林知延被控在吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，檢方依妨害秘密罪起訴林與律師劉宗欣、二名徵信社業者，台北地院審理認為，林取得老婆的行程資訊，都是公開性質，判4人無罪。檢方上訴，高等法院今審理，辯方因主張檢方逾期上訴，上訴不合法，聲請傳台北地院2名女法警作證。女法警因不清楚戳章日期問題，辯方只好改聲請傳書記官說明。

▼新光公主吳欣盈今日再對跟監案發文。（圖／翻攝吳欣盈臉書）