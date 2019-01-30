許勝雄談江丙坤　現在就讓他好好休息

▲前海基會董事長江丙坤離世，今天舉行追思會，三三會理事長許勝雄說，江丙坤一生為國奉獻，現在就讓他好好休息。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者馮建棨／台北報導

三三會理事長、工總名譽理事長許勝雄表示，江丙坤先生一生為台灣打造友善的經營環境，鋪設向前的道路，為兩岸營造合作橋樑，為企業轉型奔走，且教子有方，與夫人鶼鰈情深，現在就讓他就讓他好好休息。

許勝雄回憶，他與江前董事長結識超過40年，熟悉的江董事長是公而忘私的好公僕，同事看他是明辨是非，有企圖心的領導者，加入WTO談判的過程當中，見識到他的溝通能力，在立法、民間周旋，促成入會的準備工作，為人民謀福祉，這不是一般人能做的來。

許勝雄哽嚥的說，打造友善的經營環境，鋪設向前的道路，為兩岸營造合作橋樑，為企業轉型奔走，這是大家每一位結交的人都會覺得的好人。他在待人接物上，與他共事的同事都說，與江丙坤相處，他從不孤傲，是那麼誠懇客氣、平易近人，與人交談遣詞用字和平不傷人，每次和他相近就是如沐春風的自在。

許勝雄分享小故事，說江丙坤熱愛打高爾夫球，且球技非常好，且他為人操守清廉，「告誡打幾竿就報幾竿，紀錄幾竿，養成誠實的好習慣」，優質人品可以從這些小地方可以看出來。

許勝雄說，過去江丙坤常在兩岸奔波，經常到大陸開會，他為兩岸和平做出的貢獻，常常親眼目睹台商找他協助，重情重義的江董事長都是全力協助，有台商需要增資也會傾力相助，華人的傳統文化強調忠孝節義為國盡忠，對長輩盡孝，重情義，這些他都到了。

面對江丙坤猝然離世，許勝雄說，各界都表達哀悼與不捨，生前做了許多的好事與善事，在平靜的氛圍中離世，這是他得福分，現在就讓他好好休息。江董事長的離世讓大家無限哀思，他的音容樣貌將長留記憶中，虔誠的祝福他。